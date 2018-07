Buffon niet verrast: ‘Zijn komst zou reclame voor het Italiaanse voetbal zijn’

Gianluigi Buffon liet Juventus na afgelopen seizoen achter zich en verlengt zijn loopbaan nog met een dienstverband bij Paris Saint-Germain. Zijn oude club lijkt zich nu te gaan versterken met Cristiano Ronaldo. De veertigjarige doelman zou niet verrast zijn als de Portugees in Turijn tekent, zo vertelt hij aan Sky Sports.

“Het zou geen verrassing zijn om Ronaldo bij Juventus te zien. Het zou mij enorm blij maken, omdat de fans van Juve nieuwe idolen nodig hebben om te bewonderen”, stelt Buffon, die hoopte om met de Champions League afscheid te nemen van la Vecchia Signora. De Italianen strandden echter in de kwartfinale van het miljardenbal, door een strafschop van Ronaldo in de allerlaatste minuut.

“Het zit me niet dwars dat ik nu niet met Ronaldo samen kan spelen. Het zit me eerder dwars dat hij tegen me scoorde in de Champions League”, grapt de sluitpost. “Zijn komst zou de perfecte reclame voor het Italiaanse voetbal zijn. Het is een bevestiging dat Juventus en voorzitter Andrea Agnelli zich uitstekend kunnen aanpassen aan de huidige gang van zaken in de voetbalwereld.”

Er zou dinsdag een ontmoeting tussen zaakwaarnemer Jorge Mendes, Real-voorzitter Florentino Pérez en algemeen directeur José Ángel Sánchez op het programma staan. Indien uit dit gesprek komt dat Ronaldo mag vertrekken bij Real Madrid, zal de transfer hoogstwaarschijnlijk in een stroomversnelling komen. Juventus staat namelijk klaar om aan de eisen van de Koninklijke én Ronaldo te voldoen.