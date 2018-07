‘Ten Hag appte mij ook: ‘Dit zie ik een stuk liever dan dat je met PSV feest’’

Eddy Pepels is in het dagelijks leven verzorger bij PSV, maar deze zomer is de 63-jarige Belg met hele andere dingen bezig. Pepels is als masseur aanwezig bij de Belgische nationale ploeg en zit dinsdagavond op de eerste rij als de Rode Duivels het in de halve finale van het WK in Sint-Petersburg opnemen tegen Frankrijk. Voor de verzorger is het vooralsnog een onvergetelijk avontuur.

“Ongelooflijk, wat is het voor ons een schitterend toernooi tot nu toe”, begint hij in gesprek met het Eindhovens Dagblad. Pepels geeft aan dat de manschappen van bondscoach Roberto Martínez ondanks de goede prestaties met beide benen op de grond zijn blijven staan: “Voor het WK lazen we zever in een stukje van Ronald Waterreus. Dat ze bij ons elkaar de kleedkamer uit zouden slaan en zo.”

“Wat een grap. We zijn nu zes weken met elkaar onderweg en er is werkelijk nog geen akkefietje geweest. Het is een hecht team”, legt hij uit. Met het bereiken van de halve finale ligt ook de eindstrijd binnen handbereik. Pepels wil zich echter niet laten verleiden tot uitspraken over een eventueel wereldkampioenschap: “Het is niet aan mij om dat te zeggen, maar de groep gaat zeker proberen de missie te voltooien. Dat merk je elke training weer. Het is een mooie verzameling spelers, die ons elke keer verrast.”

Pepels heeft veel contact met spelers en staf bij PSV en kreeg al felicitaties van onder meer Mark van Bommel, Jeroen Zoet, Jorrit Hendrix en Steven Bergwijn. Ook de inmiddels vertrokken hoofdtrainer Phillip Cocu liet van zich horen, terwijl Ajax-coach Erik ten Hag, in het verleden assistent in Eindhoven, eveneens contact opnam: “‘Dit zie ik een stuk liever dan dat je met PSV feest’, appte hij. Geweldig. Dan voel je de situatie perfect aan. We gaan hier samen alles op alles zetten om het hoogste te bereiken”, sluit Pepels af.