Update: Bogarde gaat verder in Duitsland: ‘Ik kan niet wachten’

Melayro Bogarde vertrekt bij Feyenoord. De zestienjarige centrale verdediger laat via zijn Instagram-pagina weten dat hij heeft besloten om de club uit Rotterdam ‘na bijna tien jaar’ te verlaten. Het talent verkast waarschijnlijk naar Engeland.

“Ik kijk terug op mijn tijd bij Feyenoord met een gevoel van blijdschap, trots en eer dat ik jarenlang het veld heb mogen betreden in het rood en wit van de club. Ik ben de trainers en mijn medespelers dankbaar voor de tijd die ik bij de club heb beleefd. Met enthousiasme kijk ik uit naar mijn volgende avontuur”, aldus Bogarde.

De international van Oranje Onder-16 werd de afgelopen maanden in verband gebracht met Liverpool, Chelsea, Manchester City, Manchester United en RB Leipzig en dus lijkt een overstap naar de Engelse competitie het meest realistische scenario te zijn.

Bogarde was sinds het seizoen 2009/10 actief in de jeugdopleiding van Feyenoord en speelde zijn wedstrijden afgelopen seizoen in het elftal voor spelers tot zeventien jaar. De verdediger vierde eind mei zijn zestiende verjaardag; de leeftijd waarop voetballers in Nederland hun eerste profcontract mogen ondertekenen. Hij weigerde echter te tekenen.

Update 9 juli 20.58 uur – Bogarde gaat verder in Duitsland: ‘Ik kan niet wachten’

Melayro Bogarde zet zijn loopbaan voort bij TSG Hoffenheim, zo maakt de zestienjarige centrale verdediger bekend via Instagram. De jongeling verlaat zodoende Feyenoord na bijna tien jaar. "Ik wil Hoffenheim bedanken voor het vertrouwen in mij. Ik kan niet wachten op de start van het nieuwe seizoen", schrijft de stopper.