Frank de Boer: ‘Dan gok ik er toch op dat zij wereldkampioen gaan worden’

Met de halve finales van het WK voor de deur zijn er met Frankrijk, België, Engeland en Kroatië nog vier landen over die in de race zijn voor het wereldkampioenschap. In onderstaande video laten Frank Rijkaard, Frank de Boer en John Heitinga hun licht schijnen op de kanshebbers en wijzen de twee laatstgenoemden hun favoriet aan.