‘Sociaal kan je Van Basten als gemankeerd, gestoord of stupide neerzetten’

Marco van Basten kijkt namens de FIFA aandachtig mee naar het WK in Rusland, als Chief Technical Development Officer. De Europees kampioen van 1988 was afgelopen week samen met andere afgevaardigden van de wereldvoetbalbond te gast in het Kremlin bij president Vladimir Putin. Een dag eerder speelde Van Basten met de zogenoemde Legends van de FIFA in Moskou tegen de president van Rusland.

Valentijn Driessen haalt maandag in zijn column hard uit naar ‘trekpop’ Van Basten. “Benieuwd of het slijmspoor van Gianni Infantino en zijn FIFA-gevolg met daarbij Van Basten nog in het Kremlin ligt. Diep door zijn knieën ging de Zwitser in bijzijn van Putin”, stelt de chef voetbal van De Telegraaf. “Wat zal de Russische president gegniffeld hebben om de stuitende onderdanigheid van deze voetbalbobo’s. De propagandamachine staat niet stil, is ongekend succesvol en draait iedereen een rad voor ogen.”

Dat Van Basten zich volgens Driessen door Putin ‘laat misbruiken als propagandamateriaal’ is naar zijn mening niet verwonderlijk. “De voetballer Van Basten is boven alle twijfel verheven, maar zijn sociale antenne staat structureel verkeerd afgesteld. Sociaal kan je hem als gemankeerd, gestoord of stupide neerzetten. Hij vond het onzin dat Ruud Gullit Nelson Mandela prees, vond het normaal dat zijn vrouw zijn voetbaltas droeg en dacht dertig jaar geleden dat het minimumloon zo'n 10.000 gulden (4500 euro) bedroeg.”

Driessen is duidelijk in zijn bewoordingen. “MH17 Marco.” Van Basten zette ook nog eens een foto van zijn persoonlijke kennismaking met Putin op zijn Instagram-account. Een paar uur later verving hij deze publicatie door een groepsfoto. “Van Basten is toegetreden tot het rijk van de blinde voetbalbobo's en heeft alle zicht op de werkelijkheid verloren. Van Basten is een voetbalbobo zonder scrupules.”