Arsenal betaalt dertig miljoen euro en strikt vierde zomeraanwinst

Lucas Torreira zet zijn loopbaan voort bij Arsenal. Sampdoria laat dinsdagmiddag via zijn officiële kanalen weten dat de Uruguayaanse middenvelder gaat vertrekken naar de Engelse topclub. Torreira kost Arsenal naar verluidt ongeveer dertig miljoen euro en heeft een meerderjarig contract ondertekend in het Emirates Stadium.

Als een verrassing komt de transfer niet. Arsenal was al langer met Sampdoria akkoord over een overgang van Torreira, maar kon de transfer niet afronden, doordat de 22-jarige verdedigende middenvelder nog met Uruguay actief was op het WK in Rusland. Nadat het Zuid-Amerikaanse land in de kwartfinales werd uitgeschakeld door Frankrijk, reisde Torreira direct af naar Londen om een medische keuring te ondergaan en vervolgens de transfer af te ronden.

De Uruguayaan heeft naar verluidt voor vijf seizoenen getekend en is na Bernd Leno (25 miljoen euro), Stephan Lichtsteiner (transfervrij) en Sokratis Papastathopoulos (16 miljoen euro) alweer de vierde zomeraanwinst van nieuwbakken Arsenal-trainer Unai Emery. Daarnaast zou de Londense club ook bijzonder dicht bij de komst van Lorient-middenvelder Mattéo Guendouzi zijn.

Met zijn transfer naar Arsenal zegt Torreira Italië na ruim drie jaar vaarwel. De controleur werd in maart 2015 door Pescare naar Europa gehaald en stapte vervolgens enkele maanden later over naar Sampdoria, dat hem direct weer op huurbasis bij Pescare stalde. De afgelopen twee seizoenen kwam Torreira tot 74 officiële wedstrijden voor Sampdoria, waarin hij goed was voor 4 doelpunten en 4 assists. Namens Uruguay speelde hij op het WK vijf duels, waarvan de laatste drie als basisspeler.