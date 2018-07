Kroatië schrijft geschiedenis op WK: ‘In ons land breekt nu de hel los’

Kroatië had zaterdagavond voor de tweede keer op het WK in Rusland strafschoppen nodig om een ronde verder te komen. Na Denemarken in de achtste finales, velden de Kroaten in de kwartfinales het gastland vanaf de penaltystip. “Het was weer een dramatische ontknoping”, zei aanvoerder Luka Modric na afloop van het duel, dat na 120 minuten in 2-2 was geëindigd.

“We speelden de eerste helft niet zoals we wilden en hadden te weinig controle, maar in de tweede helft speelden we veel beter. Helaas konden we het niet afmaken, maar we hebben wel weer karakter getoond.” In de beslissende strafschoppenserie maakte Ivan Rakitic de winnende. “In ons land breekt nu de hel los, kan ik je zeggen”, reageerde de middenvelder van Barcelona.

“De steun vanuit ons land is ongelooflijk. We willen nog niet naar huis. Dit is het WK, het allergrootste podium.” In de penaltyserie miste Mateo Kovacic namens de Kroaten, maar Fedor Smolov en Mario Fernandes faalden voor de Russen. In de halve finales neemt Kroatië het woensdag in Moskou op tegen Engeland. "We hebben nu genoeg tijd om uit te rusten en ons goed voor te bereiden", besloot Modric.

Bondscoach Stanislav Cherchesov van Rusland is trots op de prestaties van zijn team. Volgens de bondscoach heeft zijn ploeg de stemming met betrekking tot het nationale elftal volledig om weten te draaien. “De mensen vertrouwen niet alleen op ons, ze houden van ons. Het hele land is verliefd op ons geworden. Ze weten nu weer waar de Russische ploeg voor staat.”