Transferoverzicht Eredivisie 2018/19: alle in- en uitgaande transfers

Terwijl het WK in volle gang is, bereiden de clubs in de Eredivisie zich al voor op het nieuwe seizoen. Achter de schermen wordt hard gewerkt om de selecties voor het komende jaar op orde te krijgen. Bekijk hieronder per club welke spelers zijn aangetrokken en wie zijn vertrokken. Tijdens de transferperiode zal dit overzicht dagelijks bijgewerkt worden.

Spelers met aflopende contracten (30 juni 2018) en nog geen nieuwe club hebben gevonden, zijn nog niet in het onderstaande overzicht meegenomen.

ADO Den Haag

Nieuw

Yuning Zhang: gehuurd van West Bromwich Albion

Vertrokken

Tyronne Ebuehi: verkocht aan Benfica

Ricardo Kishna: terug naar Lazio na huurperiode

Tim Coremans: transfervrij naar Sparta Rotterdam

Thomas Meissner: definitief overgenomen door Willem II

Nieuw

Zakaria Labyad: overgenomen van FC Utrecht

Perr Schuurs: overgenomen van Fortuna Sittard

Hassane Bandé: overgenomen van KV Mechelen

Zakaria El Azzouzi: was verhuurd aan Excelsior

Dusan Tadic: overgenomen van Southampton

Vertrokken

Nick Viergever: transfervrij naar PSV

Mateo Cassiera: verhuurd aan FC Groningen

Zian Flemming: verkocht aan PEC Zwolle

Mitchell Dijks: transfervrij naar Bologna

Deyovaisio Zeefuik: transfervrij naar FC Groningen*

Mauro Savastano: transfervrij naar AZ

Vince Gino Dekker: transfervrij naar AZ

Leon Bergsma: transfervrij naar AZ

Justin Kluivert: verkocht aan AS Roma

Danilho Doekhi: verkocht aan Vitesse

*Was al verhuurd aan FC Groningen

Ajax versterkte zich vorig seizoen al van de diensten van Bandé en Schuurs voor komend seizoen.

AZ

Nieuw

Mauro Savastano: overgenomen van Ajax

Vince Gino Dekker: overgenomen van Ajax

Rody de Boer: overgenomen van Telstar

Fred Friday: was verhuurd aan Sparta Rotterdam

Dabney dos Santos: was verhuurd aan Sparta Rotterdam

Jop van der Linden: was verhuurd aan Willem II

Ben Rienstra: was verhuurd aan Willem II

Levi Opdam: was verhuurd aan Go Ahead Eagles

Leon Bergsma: overgenomen van Ajax

Henri Weigelt: overgenomen van Arminia Bielefeld

Richard Sedlacek: overgenomen van Sparta Praag

Marko Vejinovic: definitief overgenomen van Feyenoord*

*Was afgelopen seizoen al gehuurd

Vertrokken

Wout Weghorst: verkocht aan VfL Wolfsburg

Joris van Overeem: verkocht aan FC Utrecht

Gino Coutinho: transfervrij naar NEC

Ricardo van Rhijn: terug naar Club Brugge na huurperiode

FC Emmen

Nieuw

Jason Bourdouxhe: overgenomen van Helmond Sport

Wouter Marinus: overgenomen van PEC Zwolle

Caner Cavlan: overgenomen van sc Heerenveen

Luciano Slagveer: gehuurd van Lokeren

Jafar Arias: overgenomen van FC Dordrecht

Vertrokken

Willem Huizing: transfervrij naar Harkemase Boys

Joris Voest: transfervrij naar Harkemase Boys

Thijs Dallinga: verkocht aan FC Groningen

Omran Haydary: transfervrij naar FC Dordrecht

Jeroen Veldmate: transfervrij naar Go Ahead Eagles

Youri Loen: transfervrij naar Almere City FC

Excelsior

Nieuw

Jerdy Schouten: overgenomen van Telstar

Sonny Stevens: overgenomen van Go Ahead Eagles

Marten de Fockert: overgenomen van sc Heerenveen

Dnis Mahmudov: overgenomen van FC Dordrecht

Robin van der Meer: overgenomen van FC Utrecht

Thomas Oude Kotte: overgenomen van Vitesse

Mikael Anderson: gehuurd van FC Midtjylland

Danilho Doekho: overgenomen van Ajax

Vertrokken

Zakaria El Azzouzi: terug naar Ajax na huurperiode

Wout Faes: terug naar Anderlecht na huurperiode

Jordy de Wijs: terug naar PSV na huurperiode

Hicham Faik: transfervrij naar Zulte Waregem

Milan Massop: transfervrij naar Waasland-Beveren

Kevin Vermeulen: transfervrij naar RKC Waalwijk

Khalid Karami: transfervrij naar Vitesse

Levi García: vertrokken na huurperiode, nieuwe club onbekend

Mike van Duinen: verkocht aan PEC Zwolle

Feyenoord

Nieuw

Yassin Ayoub: overgenomen van FC Utrecht

Kenneth Vermeer: was verhuurd aan Club Brugge

Mo El Hankouri: was verhuurd aan Willem II

Jari Schuurman: was verhuurd aan NEC

Calvin Verdonk: was verhuurd aan NEC

Vertrokken

Kevin Diks: terug naar Fiorentina na huurperiode

Gustavo Hamer: verkocht aan PEC Zwolle

Simon Gustafson: verkocht aan FC Utrecht

Bilal Basacikoglu: verkocht aan Kayserispor

Marko Vejinovic: definitief overgenomen door AZ

Fortuna Sittard

Nieuw

Alessandro Ciranni: overgenomen van MVV Maastricht

Mickaël Malsa: was verhuurd aan Platanias

Mark Diemers: overgenomen van De Graafschap

Áron Dobos: overgenomen van Dunaújváros

Ahmed El Messaoudi: gehuurd van KV Mechelen

Andrija Novakovich: gehuurd van Reading

Vertrokken

Dries Saddiki: transfervrij naar Willem II

Perr Schuurs: verkocht aan Ajax

Todd Owen Cantwell: terug naar Norwich City na huurperiode

De Graafschap

Nieuw

Javier Vet: overgenomen van Almere City

Mohamed Hamdaoui: overgenomen van Telstar

Stef Nijland: overgenomen van PEC Zwolle

Jordy Thomassen: overgenomen van Helmond Sport

Furdjel Narsingh: overgenomen van SC Cambuur

Daryl van Mieghem: overgenomen van Heracles Almelo*

Hidde Jurjus: gehuurd van PSV

Ted van de Pavertl: overgenomen van PEC Zwolle

Liban Abdulahi: overgenomen van Telstar

*Was al gehuurd van Heracles Almelo

Vertrokken

Sjoerd Ars: loopbaan beëindigd

Tarik Tissoudali: terug naar Le Havre na huurperiode*

Mark Diemers: transfervrij naar Fortuna Sittard

Tim Receveur: transfervrij naar Almere City

*Tissoudali heeft getekend bij KFCO Beerschot

FC Groningen

Nieuw

Mateo Cassierra: gehuurd van Ajax

Deyovaisio Zeefuik: overgenomen van Ajax*

Ahmad Mendes Moreifara: overgenomen van Kozakken Boys

Ruben Jenssen: was verhuurd aan 1. FC Kaiserslautern

*Was al gehuurd van Ajax

Vertrokken

Lars Veldwijk: transfervrij naar Sparta Rotterdam

Juninho Bacuna: verkocht aan Huddersfield Town

Yoëll van Nieff: transfervrij naar Heracles Almelo

SC Heerenveen

Nieuw

Sam Lammers: gehuurd van PSV

Sherel Floranus: overgenomen van Sparta Rotterdam

Vertrokken

Martin Hansen: terug naar 1. FC Ingolstadt 04 na huurperiode

Robert van Koesveld: transfervrij naar SC Cambuur

Martin Ödegaard: terug naar Real Madrid na huurperiode

Caner Cavlan: transfervrij naar FC Emmen

Denzel Dumfries: verkocht aan PSV

Heracles Almelo

Nieuw

Janis Blaswich: overgenomen van Borussia Mönchengladbach

Tarik Kada: was verhuurd aan FC Eindhoven

Maximilian Rossmann: overgenomen van Sportfreunde Lotte

Silvester van der Water: overgenomen van Almere City

Joey Konings: overgenomen van PSV

Yoëll van Nieff: overgenomen van FC Groningen

Adrián Dalmau: overgenomen van Villarreal

Vertrokken

Dries Wuytens: transfervrij naar Sparta Rotterdam

Bram Castro: transfervrij naar KV Mechelen

Paul Gladon: terug maar Wolverhampton Wanderers na huurperiode

Roland Baas: transfervrij naar Go Ahead Eagles

Daryl van Mieghem: transfervrij naar De Graafschap*

*Was al verhuurd aan De Graafschap

NAC Breda

Nieuw

Grad Damen: was verhuurd aan Helmond Sport

Vinnie Vermeer: was verhuurd aan TEC

Pele van Aanholt: was clubloos

Gervane Kastaneer: overgenomen van 1. FC Kaiserslautern

Mikhael Rosheuvel: overgenomen van Roda JC Kerkrade

Jurich Carolina: overgenomen van PSV

Gregory Leigh: overgenomen van Bury

Vertrokken

Thomas Agyepong: terug naar Manchester City na huurperiode

Thierry Ambrose: terug naar Manchester City na huurperiode

Angeliño: terug naar Manchester City na huurperiode *

Paulo Fernandes: terug naar Manchester City na huurperiode

Manu García: terug naar Manchester City na huurperiode

Pablo Mari: terug naar Manchester City na huurperiode

Umar Sadiq: terug naar AS Roma na huurperiode

Bodi Brusselers: verhuurd aan Helmond Sport

Diego Snepvangers: verhuurd aan Helmond Sport

Richelor Sprangers: verhuurd aan Helmond Sport

Sven van der Maarten: transfervrij naar Telstar

*Door Manchester City verkocht aan PSV

PEC Zwolle

Nieuw

Zian Flemming: overgenomen van Ajax

Gustavo Hamer: overgenomen van Feyenoord

Josef Kvida: was verhuurd aan Almere City

Darryl Lachman: overgenomen van Willem II

Kenneth Paal: gehuurd van PSV

Mike van Duinen: overgenomen van Excelsior

Denis Genreau: gehuurd van Melbourne City

Vertrokken

Anass Achahbar: wederom verhuurd aan NEC

Queensy Menig: terug naar Nantes na huurperiode

Stef Nijland: transfervrij naar De Graafschap

Philippe Sandler: verkocht aan Manchester City

Wouter Marinus: transfervrij naar FC Emmen

Mustafa Saymak: transfervrij naar Rizespor

Nicolás Freire: vertrokken naar Palmeiras

Ted van de Pavert: transfervrij naar De Graafschap

Josef Kvida: vertrokken naar NEC

Piotr Parzyszek: verkocht aan Piast Gliwic

PSV

Nieuw

Lars Unnerstall: overgenomen van VVV-Venlo*

Nick Viergever: overgenomen van Ajax

Jordy de Wijs: was verhuurd aan Excelsior

Angeliño: overgenomen van Manchester City

Denzel Dumfries: overgenomen van sc Heerenveen

*Wordt komend seizoen verhuurd aan VVV-Venlo

Vertrokken

Joshua Brenet: verkocht aan TSG Hoffenheim

Damian van Bruggen: transfervrij naar VVV-Venlo

Marco van Ginkel: terug naar Chelsea na huurperiode

Kenneth Paal: verhuurd aan PEC Zwolle

Sam Lammers: verhuurd aan sc Heerenveen

Hidde Jurjus: verhuurd aan De Graafschap

Luuk Koopmans: verhuurd aan MVV Maastricht

Joey Konings: transfervrij naar Heracles Almelo

Bram van Vlerken: transfervrij naar Almere City

Jurich Carolina: transfervrij naar NAC Breda

FC Utrecht

Nieuw

Jonas Arweiler: overgenomen van Borussia Dortmund

Simon Gustafson: overgenomen van Feyenoord

Leon Guwara: overgenomen van Werder Bremen

Joris van Overeem: overgenomen van AZ

Maarten Paes: overgenomen van NEC

Othmane Boussaid: overgenomen van Lierse SK

Vertrokken

Yassin Ayoub: transfervrij naar Feyenoord

Jean-Christophe Bahebeck: terug naar Paris Saint-Germain na huurperiode

Mateusz Klich: terug naar Leeds United na huurperiode

Zakaria Labyad: verkocht aan Ajax

Dario Dumic: verhuurd aan Dynamo Dresden

Robin van der Meer: verkocht aan Excelsior

Vitesse

Nieuw

Khalid Karami: overgenomen van Excelsior

Rasmus Thelander: overgenomen van FC Zürich

Oussama Darfalou: overgenomen van USM Alger

Max Clark: overgenomen van Hull City

Jake Clark-Salter: gehuurd van Chelsea

Matus Bero: overgenomen van Trabzonspor

Oussama Darfalou werd vorig seizoen topscorer van de Algerijnse competitie.

Vertrokken

Julian Calor: transfervrij naar SC Cambuur

Luc Castaignos: terug naar Sporting Portugal na huurperiode

Matt Miazga: terug naar Chelsea na huurperiode

Mason Mount: terug naar Chelsea na huurperiode

Fankaty Dabo: terug naar Chelsea na huurperiode

Sven van Doorn: verhuurd aan Telstar

Julian Lelieveld: verhuurd aan Go Ahead Eagles

Guram Kashia: verkocht aan San Jose Earthquakes

VVV-Venlo

Nieuw

Damian van Bruggen: overgenomen van PSV

Christian Kum: overgenomen van Roda JC Kerkrade

Peniel Mlapa: gehuurd van Dynamo Dresden

Jay-Roy Grot: gehuurd van VVV-Venlo

Vertrokken

Emil Riis Jakobsen: terug naar Derby County na huurperiode

Lennart Thy: terug naar Werder Bremen na huurperiode

Lars Unnerstall: transfervrij naar PSV*

*Wordt komend seizoen gehuurd van PSV

Willem II

Nieuw

Atakan Akkaynak: overgenomen van Bayer Leverkusen

Daniel Crowley: was verhuurd aan SC Cambuur

Thomas Kok: was verhuurd aan FC Dordrecht

Pol Llonch: overgenomen van Wisla Krakow

Dries Saddiki: overgenomen van Fortuna Sittard

Thomas Meissner: definitief overgenomen van ADO Den Haag

Dimitrios Kolovos: gehuurd van KV Mechelen

Vertrokken

Ismail Azzaoui: terug naar VfL Wolfsburg na huurperiode

Pedro Chirivella: terug naar Liverpool na huurperiode

Mo El Hankouri: terug naar Feyenoord na huurperiode

Jop van der Linden: terug naar AZ na huurperiode

Ben Rienstra: terug naar AZ na huurperiode

Kostas Tsimikas: terug naar Olympiakos Piraeus

Thom Haye: transfervrij naar Lecce

Darryl Lachman: transfervrij naar PEC Zwolle

Giliano Wijnaldum: transfervrij naar Sparta Rotterdam

