Zweden zorgt voor verrassing: regerend wereldkampioen VS naar huis

Zweden heeft zondagmiddag de Verenigde Staten uitgeschakeld op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. In een wedstrijd waar de Amerikaansen de overhand hadden, kwamen beide ploegen niet tot scoren, waardoor strafschoppen de beslissing moesten verzorgen. Zecira Musovic, doelvrouw aan de kant van de Scandinaviërs, was de grote uitblinker. Door de uitschakeling is het nu al zeker dat er een nieuwe wereldkampioen komt, daar de Verenigde Staten titelhouder is.

In de eerste helft waren de betere kansen voor de Verenigde Staten. Enorme mogelijkheden bleven uit, maar wel kopte Lindsey Horan op de lat. In het tweede bedrijf waren het nog steeds de Amerikanen die het betere van het spel lieten zien, maar telkens stond Musovic in de weg. Uiteindelijk werd er niet gescoord in de eerste negentig minuten. Ook in de verlenging bleven de doelpunten uit, waarna strafschoppen volgden. Deze werden beter genomen door de Zweedse vrouwen, waardoor zij zich mogen opmaken voor de kwartfinale. Daarin wacht een confrontatie met Japan.

Zweden - Verenigde Staten 0-0 (5-4 na strafschoppen)

0-1 Andi Sullivan

1-1 Fridolina Rolfö

1-2 Lindsey Horan

2-2 Elin Rubensson

2-3 Kristie Mewis

Gemiste strafschop: Nathalie Bjorn

Gemiste strafschop: Megan Rapinoe

Gemiste strafschop: Rebecka Blomqvist

Gemiste strafschop: Sophia Smith

3-3 Hanna Bennisson

3-4 Alyssa Naeher

4-4 Magdalena Eriksson

Gemiste strafschop: Kelley O'Hara

5-4 Lina Hurtig