Zware domper voor Manchester United: basisspeler uitgeschakeld voor de rest van het seizoen

Manchester United heeft bevestigd dat Lisandro Martínez voorlopig niet meer in actie komt voor the Red Devils. De Argentijn scheurde zondag in het duel met Crystal Palace zijn voorste kruisband af.

In de 76ste minuut ging het mis na een duel met Ismaïla Sarr. Martínez zakte met veel pijn in elkaar en moest per brancard het veld verlaten. De vrees voor een zware blessure hing meteen in de lucht en medische tests hebben dat nu bevestigd.

De verdediger moet worden geopereerd en staat een lange revalidatie te wachten. Hoelang dat precies duurt, is nog onduidelijk, maar de verwachting is dat hij dit seizoen niet meer in actie komt.

Sinds zijn transfer van Ajax naar Manchester United in 2022, voor 57 miljoen euro, blijft blessureleed Martínez achtervolgen. Eerder stond hij al maanden aan de kant met een gebroken middenvoetsbeentje.

Bij Ajax bleef hij grotendeels fit, maar in Engeland stapelen de blessures zich op. Coach Rúben Amorim reageerde kort maar krachtig: “Het is tijd dat we hem allemaal helpen.”

Ook voor Argentinië is het een flinke tegenvaller. Bondscoach Lionel Scaloni mist naast Martínez ook verdediger Cristian Romero, die herstelt van een blessure bij Tottenham.

Martínez richt zich nu volledig op zijn herstel, met de hoop in het seizoen 2025/26 weer fit op het veld te staan.