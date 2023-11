Öztürk dicht international van Oranje de rol van ‘grote ster op het EK’ toe

Maandag, 20 november 2023 om 22:14 • Jan Hoeksema • Laatste update: 22:28

Süleyman Öztürk voorziet een heldenrol voor Xavi Simons op het EK van 2024, zo vertelt hij in VI Uncensored van Voetbal International. De aanvaller van RB Leipzig wist vooralsnog niet te imponeren in het shirt van Oranje, maar daar kan snel verandering in komen denkt Öztürk.

"Hij is een talent dat bij de topcategorie zit", begint Suley. "Hij behoort tot de (Jude, red.) Bellinghams van deze wereld. Je kan allemaal namen opnoemen. Xavi Simons is gewoon een ongelofelijk interessant talent."

Bij het Nederlands elftal komt het er vaak nog niet uit bij Simons, zo ziet ook Öztürk. Toch denkt hij dat de voormalig PSV'er een van de steunpilaren van Oranje kan zijn op het EK in Duistland volgend jaar. Daarbij trekt de journalist een vergelijking met het EK van 2021.

"Hem kan zomaar overkomen wat Denzel Dumfries ook is overkomen op het EK 2021. Een aantal weken met elkaar, de afstemming wordt beter omdat je met elkaar traint en speelt. Het kan zomaar dat Xavi Simons dan de grote ster op het EK wordt, want hij heeft die capaciteiten en hij is die bijzondere speler. En niet Wout Weghorst", aldus Öztürk.

Hij haakt daarmee in op het opmerkelijk interview dat de spits van Oranje gaf na afloop van het gewonnen duel met Ierland (1-0). "Ik denk dat dat ook de reden is dat heel veel mensen het over Weghorst willen hebben. Die denken allemaal: Wat een grote waffel voor iemand die niet Xavi Simons is."

Simons speelde tot dusver tien interlands voor Nederland, waarin hij geen enkele keer het net wist te vinden of een assist gaf. Zijn debuut voor Oranje maakte hij op het WK in Qatar, toen hij van Louis van Gaal mocht invallen tegen de Verenigde Staten (3-1).

Bij Leipzig is Simons daarentegen bezig aan een voortreffelijk seizoen. Hij wordt door de Duitsers voor één voetbaljaargang gehuurd van Paris Saint-Germain. Vooralsnog speelde hij zestien wedstrijden namens Leipzig, met zes goals en acht assists tot gevolg.