Zo verging het John Heitinga in zijn eerste periode als (interim-)trainer van Ajax

John Heitinga is volgens transferspecialist Fabrizio Romano in 'vergevorderde onderhandelingen' over een transfer naar Ajax. De huidig assistent van Liverpool-trainer Arne Slot moet in Amsterdam de opvolger worden van de vertrokken Francesco Farioli. Een blik op zijn statistieken.

In het seizoen 2022/23 krijgt Alfred Schreuder de taak toevertrouwd om succestrainer Erik ten Hag op te volgen in de Johan Cruijff ArenA. Dat loopt totaal niet lekker.

Ondanks aanwinsten als Steven Bergwijn, Calvin Bassey, Gerónimo Rulli, Lucas Ocampos Owen Wijndal en het definitieve terughalen van Brian Brobbey zet de trainer uit Barneveld het elftal nooit naar zijn hand.

Hij begint nog wel aardig in Amsterdam, met onder meer een 6-1 thuiszege tegen FC Groningen en 4-0 winst op Rangers als aftrap van het Champions League-seizoen, maar al gauw komt de klad erin.

Niet veel later is daar de historisch pijnlijke 1-6 nederlaag tegen Napoli in eigen huis en een week later zijn de Italianen opnieuw veel te sterk (4-2). 22 oktober winnen de hoofdstedelingen nog op bezoek bij RKC, maar daarna volgt een reeks van zeven wedstrijden zonder overwinningen, met het gelijkspel tegen FC Volendam en een uiteindelijke vijfde plek in de competitie als finale nalatenschap voor Schreuder.

Heitinga neemt het stokje tijdelijk over en na een debuutzege bij Excelsior (1-4) maakt de club bekend het seizoen af te maken met Heitinga als interim-hoofdtrainer.

Heitinga vervolgt met competitiezeges op SC Cambuur (0-5) en RKC (3-1) en loodst zijn ploeg naar de kwartfinales van de beker met een zege op FC Twente (0-1). De uitschakeling in Europees verband, na het tweeluik met Union Berlin, is de eerste dreun voor de kersvers oefenmeester.

In de Eredivisie leidt hij zijn ploeg in zijn eerste zeven wedstrijden echter naar een overwinning, voordat hij tegen Arne Slots Feyenoord voor de eerste keer in het mes loopt (2-3). Ook Go Ahead Eagles houdt de ploeg vier dagen later van de overwinning (0-0).

In de halve finales van de KNVB Beker is Ajax Feyenoord wel de baas, waarna PSV Heitinga en co verslaat in zowel de competitie, als in de finale van de beker. Op de laatste speeldag van de competitie verliest Ajax kansloos bij FC Twente, maar heeft het geluk dat PSV wint bij nummer vier AZ.

Zodoende is plek drie - met 69 punten - namelijk veilig. Wie de balans opmaakt, merkt op dat Heitinga in 16 Eredivisie-duels 11 wedstrijden winnend besloot, er drie verloor (tegen Feyenoord, PSV en FC Twente) en twee gelijkspeelde (tegen Go Ahead en AZ).

In 22 wedstrijden noteert Heitinga een puntengemiddelde van 2.02 punt. Farioli deed het beduidend beter, met 2.29 punt per wedstrijd. Erik ten Hag (2.45) en Peter Bosz (2.38) zijn deze eeuw de twee best presterende Ajax-coaches.

In de zomer van 2023 besluit de clubleiding niet verder te gaan met Heitinga als eindverantwoordelijke. De voormalig verdediger vertrekt uit de hoofdstad en gaat als assistent-trainer van David Moyes aan de slag bij West Ham United.

Een jaar later volgt een fraaie promotie, als Slot Heitinga meeneemt naar Liverpool. Daar boekt de trainersstaf direct succes, want in hun eerste seizoen leggen zij beslag op de Premier League. Nu lijkt het er op dat Heitinga weer op benen komt te staan, opnieuw bij Ajax.