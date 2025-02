Zo kan Bosschaart zonder benodige papieren mogelijk seizoen afmaken als hoofdtrainer Feyenoord

Pascal Bosschaart wist als interim-trainer Feyenoord langs AC Milan naar de achtste finale van de Champions League te leiden. Bosschaart beschikt echter nog niet over de vereiste papieren en kan daarom normaal gesproken het seizoen niet afmaken als interim-trainer. Toch lijkt er voor Feyenoord nog een mogelijkheid te zijn om Bosschaart langer voor de groep te laten staan, zo schrijft Voetbal International

Bosschaart hoopt dat Dennis te Kloese hem tot het einde van het seizoen laat zitten. "Misschien zeg ik dat straks wel tegen hem," grapt de coach na de 1-1 in Milaan. Door de strengere KNVB-regels lijkt die kans echter klein.

Journalist Pieter Zwart van Voetbal International schetst de situatie van Feyenoord aan de hand van de richtlijnen van de KNVB. “De licentiehouder moet nadat is vastgesteld dat zij niet voldoet aan licentie-eis binnen vier weken voldoen aan deze licentie-eis (het UEFA PRO-diploma, red.).”

“De eerste termijn van vier weken gaat in op de dag nadat het eerste elftal van de licentiehouder een officiële wedstrijd heeft gespeeld waarbij geen trainer-coach voor het eerste elftal is aangesteld (op de bank heeft plaatsgenomen) die beschikt over een geldige licentie. Niet van belang is om welke reden de licentiehouder niet langer beschikt over een trainer-coach”, schrijft de KNVB.

Zwart laat weten dat Bosschaart er in de achtste finale van de Champions League nog wel bij kan zijn. “Aangezien Bosschaart vorige week woensdag zijn eerste duel heeft gecoacht tegen Milan, kan hij uiterlijk tot en met 12 maart (vier weken later) als interim fungeren. Dat is de datum waarop Feyenoord mogelijk de return in de achtste finale speelt. De andere optie is 11 maart. Bosschaart kan dat tweeluik in theorie daarom nog net coachen.”

Indien Bosschaart na die datum blijft zitten als interim-trainer, volgt er een straf voor Feyenoord. Uit de richtlijnen van de KNVB blijkt dat de Rotterdammers dan een boete zullen ontvangen en een nieuwe termijn krijgen waarop voldaan moet worden aan de licentie-eis.

“De enige uitweg voor Feyenoord is een proactieve stap richting de licentiecommissie”, meldt Voetbal International. De KNVB zal in dat geval eerst advies vragen aan het bestuur van de coaches betaald voetbal voordat het verzoek naar de licentiecommissie gaat.