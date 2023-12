Zlatan Ibrahimovic keert in nieuwe functie terug bij zijn geliefde AC Milan

Zlatan Ibrahimovic keert terug bij AC Milan. De Zweed krijgt een rol als adviseur bij RedBird, de investeringsmaatschappij die eigenaar is van de club. In de praktijk zal Zlatan dienen als rechterhand van eigenaar Gerry Cardinale en algemeen directeur Giorgio Furlani. La Repubblica spreekt de verwachting uit dat Ibrahimovic ook hoofdtrainer Stefano Pioli achter de schermen van advies zal voorzien.

Ibrahimovic krijgt bij RedBird de portfolio's Media & Entertainment en Sport. In die hoedanigheid wordt hij adviseur van de eigenaren van Milan en het management van de club. "Ibra is een persoonlijkheid wiens naam resoneert tot ver buiten de grenzen van het voetbalveld", schrijft Milan. "Zijn bekwaamheid op dit gebied heeft hem in staat gesteld een wereldwijd merk op te bouwen als ondernemer, gepubliceerd auteur, marketing- en reclamespecialist en investeerder."

"Met 123 miljoen volgers op sociale media is Ibra een wereldwijde influencer van onbetwistbare omvang en aantrekkingskracht, evenals een bestsellerauteur voor zijn autobiografie 'I Am Zlatan', die geldt als een van de meest succesvolle sportbiografieën. Ibra is ook een humanitair persoon die graag iets terug wil geven."

"Als Operating Partner bij RedBird zal Ibra samenwerken met het wereldwijde investeringsteam van RedBird bij het ondersteunen van de bestaande investeringsportefeuille van het bedrijf op het gebied van sport, media en entertainment."

"Hij zal helpen bij het vinden en evalueren van nieuwe investeringsmogelijkheden voor het bedrijf, en zal de RedBird-portfoliobedrijven adviseren over commerciële projecten, digitale contentstrategieën en strategische merkopbouwende initiatieven om hun aanwezigheid op mondiale basis uit te breiden."

"Bij AC Milan zal Ibra dienen als Senior Adviseur van het eigenaarschap, dat wordt geleid door RedBird en waartoe ook de New York Yankees (honkbalteam, red.) behoren, een van RedBirds langst bestaande partners in de sport. In nauwe samenwerking met zowel het AC Milan-eigenaarschap als het senior management zal Ibra een actieve rol spelen in de sport- en zakelijke activiteiten van de club en de winnaarscultuur van de club helpen versterken."

Reactie Zlatan

"Mijn liefde voor de Rossoneri zal nooit eindigen en de kans om op een zinvolle manier deel uit te maken van hun toekomst is iets waar ik alleen maar van had kunnen dromen. Ik ben Gerry dankbaar dat hij mij deze kans heeft geboden." Ibrahimovic speelde over twee periodes, tussen 2010 en 2012 en tussen 2020 en 2023, 163 wedstrijden voor de club. Daarin was hij goed voor 93 goals en 35 assists. Aan het eind van het seizoen 2022/23 nam hij bij Milan afscheid als profvoetballer.

