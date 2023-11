Ziyech helpt Marokko met knal van 40 meter aan perfecte start in WK-kwalificatie

Dinsdag, 21 november 2023 om 21:54 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:56

Hakim Ziyech was dinsdagavond goud waard voor de nationale ploeg van Marokko. Vanaf een meter of veertig schoot de spelmaker van Galatasaray raak, al kreeg hij daarbij wel wat hulp van de blunderende doelman van Tanzania. Marokko won zijn eerste wedstrijd in de WK-kwalificatiegroep uiteindelijk met 0-2, daar Bakari Mwamnyeto de bal na een uur in eigen doel werkte. Marokko doet zo uitstekende zaken in Groep E. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK in 2026. Groep E bestaat verder uit Niger, Zambia en Republiek Congo.

Bondscoach Walid Regragui trad met een sterk elftal aan in Dar es Salaam. Yassine Bounou verdedigde het Marokkaanse doel en zag een viermansdefensie voor zich staan: Achraf Hakimi, Romain Saïss, Nayef Aguerd en Noussair Mazraoui. Nordin Amrabat gold vlak voor de verdediging als controleur op het middenveld.

Voor de speler van Manchester United stonden vier meer aanvallend ingestelde spelers: Ziyech, Bilal El Khannouss, Amine Harit en Amine Adli. Youssef En-Nesyri was de voorste pion van Regragui. Onder meer PSV'er Ismael Saibari moest het doen met een plek op de bank.

De wedstrijd was amper begonnen toen Marokko al een uitgelezen kans kreeg om op voorsprong te komen. Hakimi ging achter de toegekende strafschop staan, maar schoot de bal vervolgens huizenhoog over.

Langzaam maar zeker leek het erop dat de rust zonder doelpunten zou worden bereikt, maar dat bleek niet het geval. Ziyech kreeg de bal vlak voor de middencirkel op de helft van Tanzania aangespeeld en besloot direct om voor het schot te gaan. Ziyechs poging vanaf een meter of veertig leek een houdbare bal, ware het niet dat doelman Kwesi Kawawa blunderde: 0-1.

Na een uur spelen gooide Marokko het duel in het slot. Na een vlotte combinatie stuurde Ziyech El Khannouss de diepte in. De spelmaker van KRC Genk gaf scherp voor en bereikte En-Nesyri, die de bal niet goed raakte. De spits van Sevilla had echter het geluk dat centrale verdediger Mwamnyeto de bal in zijn eigen doel werkte: 0-2.

Als Tanzania nog illusies had op een resultaat, verdwenen die halverwege de tweede helft definitief. Novatus Miroshi pakte in de 66ste minuut zijn tweede gele kaart, waarmee de zege van Marokko een kwestie van tijd werd. Dat bleek ook het geval, want gescoord zou er niet meer worden.