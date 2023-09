Zirkzee helpt Bologna met eerste Serie A-treffer van seizoen aan nipte zege

Zaterdag, 2 september 2023 om 20:55 • Jordi Tomasowa

Bologna heeft zaterdagavond zijn eerste competitiezege van het seizoen geboekt. In eigen huis werd Cagliari met 2-1 verslagen. Joshua Zirkzee vervulde een een belangrijke rol door na rust met een overtuigend schot de 0-1 van Zito Luvumbo ongedaan te maken. Giovanni Fabbian bezorgde Bologna vlak voor het verstrijken van de reguliere speeltijd ook nog de volle buit.

Bijzonderheden:

Bologna, dat met Sam Beukema, Jesper Karlsson en Zirkzee aan de aftrap begon, kwam halverwege de eerste helft op achterstand via Luvumbo, die over de linkerkant kon doorkomen en vervolgens de lange hoek vond. De thuisploeg rechtte in het tweede bedrijf de rug. Zirkzee maakte de 1-1 door van dichtbij hard raak te schieten. Fabbian kroonde zich in de slotminuten tot matchwinner. Doelman Boris Radunovic liet een makkelijke vangbal los, waarna de middenvelder simpel kon binnentikken.

DOELPUNT ZIRKZEE ??



De Nederlandse spits maakt zijn eerste Serie A-goal van dit seizoen: 1-1 ???#ZiggoSport #SerieA #BolognaCagliari pic.twitter.com/PElzkhWJwh — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 2, 2023

Bologna - Cagliari 2-1

22’ 0-1 Zito Luvumbo

60’ 1-1 Joshua Zierikzee

90’ 2-1 Giovanni Fabbian