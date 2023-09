Zien: Heung-Min Son spreekt naam van Micky Van de Ven vreemd uit

Maandag, 25 september 2023 om 09:40 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:09

Tottenham Hotspur-aanvaller Heung-Min Son is erg te spreken over ploeggenoot Micky van de Ven. Son nam the Spurs zondag bij de hand door beide doelpunten van zijn elftal in de Noord-Londense derby tegen Arsenal (2-2) voor zijn rekening te nemen. Voor de camera van Viaplay gaf de Zuid-Koreaan na afloop aan een hoge pet op te hebben van de 22-jarige Van de Ven, al sprak hij zijn naam niet helemaal goed uit.

“Gaan we het hebben over Micky van de Vick?”, vroeg Son aan journalist Bart Nolles, die hem vervolgens vertelde hoe de aanvaller de achternaam van Van de Ven dient uit te spreken. De verbetering van Nolles zorgde voor een glimlach op het gezicht bij Son. “Micky speelde fantastisch. Ik geniet ervan om hem aan het werk te zien. Natuurlijk praat ik nog aardiger dan normaal over hem, omdat dit de Nederlandse tv is”, grapte de aanvalsleider van Tottenham.

Son spreekt 'Van de Ven' op een bijzondere manier uit ??#ViaplayVoetbal #ViaplaySportNL #ARSTOT — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) September 24, 2023

“Micky speelde vandaag (zondag, red.) fantastisch en eigenlijk al het hele seizoen. We begrijpen elkaar goed, ook omdat we allebei Duits spreken. Ik houd van hem als speler en als persoon. Hij is nog jong en wil zich blijven ontwikkelen. Hij heeft de potentie om een grote speler te worden. Ik ben blij om met hem samen te spelen, dat is echt een genot”, zo klonk Son lyrisch.

Van de Ven maakte afgelopen zomer voor minimaal veertig miljoen euro de overstap van VfL Wolfsburg naar Tottenham en groeide onder manager Angelos Postecoglou direct uit tot een onbetwiste basisspeler. Eerder deze maand debuteerde hij in de definitieve selectie van bondscoach Ronald Koeman voor de EK-kwalificatieduels van Oranje met Griekenland en Ierland. Speelminuten voor het Nederlands elftal maakte hij echter nog niet.