Zian Flemming scoort schitterend en laat Burnley dromen van de Premier League

Zian Flemming was zaterdag goud waard voor Burnley. Dankzij de prachtige en rake vrije trap van de Nederlandse middenvelder werd op het eigen Turf Moor met 1-0 gewonnen van Bristol City. Burnley bezet de derde plaats in de Championship en doet nog volop mee om directe promotie naar de Premier League.

Flemming ging in de zestiende minuut achter de bal staan, om hem vervolgens heel fraai in de linkerbovenhoek te krullen. Het was voldoende voor de drie punten voor Burnley, dat net als nummer twee Leeds United 81 punten heeft verzameld.

De promotiekoorts stijgt dus met de week bij de club uit het noordwesten van Engeland. Er zijn nog zeven speelronden te gaan in de Championship en de eerste twee clubs promoveren rechtstreeks. De nummer drie tot en met zes melden zich in de play-offs. Koploper Sheffield United staat momenteel op 83 punten.

De 26-jarige Flemming behoort bijna wekelijks tot de uitblinkers van de ploeg van manager Scott Parker. De voormalig speler van Jong Ajax, PEC Zwolle, NEC en Fortuna Sittard wist dit seizoen al negen keer te scoren, en gaf daarnaast drie assists.

Burnley is deze jaargang vooral in verdedigend opzicht ijzersterk. The Clarets incasseerden pas elf doelpunten in 39 wedstrijden in de Championship. Volgende week is het Coventry City van Frank Lampard de tegenstander.