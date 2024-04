‘Zevental trapt op de rem en wil eerst weten wat Man United met Ten Hag doet’

Erik ten Hag was klaarblijkelijk niet erg gecharmeerd van de like die Alejandro Garnacho zaterdag uitdeelde onder een bericht op X van de in Engeland bekende YouTuber Mark Goldbridge van het fanaccount 'TheUnitedStand'. Die vond de openlijke kritiek van de manager op de vleugelaanvaller na afloop van Bournemouth - Manchester United (2-2) opmerkelijk en Garnacho leek het eens te zijn met die woorden.

Garnacho leed zaterdag slordig balverlies, waarna Dominic Solanke de score opende voor Bournemouth in het Vitality Stadium. De in Spanje geboren Argentijn werd halverwege het duel gewisseld en na afloop toonde Ten Hag zich kritisch richting de pas negentienjarige spelmaker van the Red Devils. "Als je de eerste tegengoal ziet. We stonden goed, maar op die plek mag je de bal natuurlijk nooit kwijtraken."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De woorden van Ten Hag vielen slecht bij Goldbridge. "Ten Hag geeft de schuld op de persconferentie na de wedstrijd op subtiele wijze aan Garnacho... Het is niet goed om een negentienjarige onder de bus te gooien, iemand die dit seizoen daadwerkelijk voor je heeft gepresteerd. Maar aan de andere kant is Ten Hag duidelijk bang om de grootverdieners binnen de selectie tegen zich in het harnas te jagen."

De kritische tweet van Goldbridge werd zaterdagavond geliket door het officiële X-account van Garnacho, De veelbesproken like is op last van de club inmiddels verwijderd, zo benadrukt een woordvoerder van Manchester United tegenover de Manchester Evening News. Volgens de zegsman is de kwestie intern afgehandeld, al wordt niet duidelijk of Garnacho moet vrezen voor een disciplinaire sanctie.

Twijfels over Ten Hag

Demeldt tevens dat minstens zeven spelers van Manchester United twijfels hebben over een langer verblijf op Old Trafford. Dit heeft volgens de lokale krant alles te maken met de situatie rondom Ten Hag. Gezien de teleurstellende zevende plaats in de Premier League is het volgens het zevental allesbehalve zeker dat de Nederlander aanblijft als manager. Concrete namen worden overigens niet genoemd.

Ten Hag ligt in Manchester vast tot medio 2025, maar dat wil niet zeggen dat hij ook daadwerkelijk aan zijn laatste contractjaar begint bij the Red Devils. De twijfels worden enigszins gevoed door de nieuwe eigenaar Sir Jim Ratcliffe, die intern en publiekelijk nog geen garanties heeft gegeven aan Ten Hag wat betreft het seizoen 2024/25.

De in Manchester gevestigde krant voegt toe dat Ten Hag intern soms voor verbazing zorgt bij Manchester United. Zo gaf de manager zijn selectie vorige week maandag vrij, terwijl op die dag meestal een hersteltraining wordt afgewerkt. Bronnen rondom de club vertellen de Manchester Evening News dat Ten Hag hersteldagen serieuzer neemt dan welke manager ook in de recente geschiedenis van de grootmacht.

De resultaten van Manchester United spreken in ieder geval niet in het voordeel van Ten Hag. Van de laatste zeven competitieduels werd er slechts een winnend afgesloten, waardoor de recordkampioen van Engeland (20 landstitels) is afgezakt naar de zevende plek in de Premier League, waardoor deelname aan Europees voetbal op de tocht staat.

Zie jij Erik ten Hag volgend seizoen nog bij Manchester United werken? Ja Nee Stem Zie jij Erik ten Hag volgend seizoen nog bij Manchester United werken? Ja 33% Nee 67% Totaal aantal stemmen: 302 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties