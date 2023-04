Zenuwen in Rome: harde kern Feyenoord werkt samen met Italiaanse ultra's

Maandag, 17 april 2023 om 15:45 • Laatste update: 16:35

Een ultragroepering van Napoli heeft de harde kern van Feyenoord uitgenodigd om deze week naar Italië af te reizen. Dat heeft volgens il Mattino alles te maken met de Europa League-wedstrijd tussen de Stadionclub en AS Roma, die donderdagavond in het Stadio Olimpico gespeeld zal worden. Dinsdag komt Napoli in de Champions League al in actie en daar kunnen de Feyenoorders ook bij aanwezig zijn.

Er mogen geen fans van Feyenoord aanwezig zijn bij de wedstrijd in Rome, maar sommige aanhangers van de Stadionclub hebben daar geen boodschap aan. De supportersvereniging van Feyenoord verwacht dat er 'misschien wel duizend' Rotterdammers naar de Italiaanse hoofdstad zullen gaan en dat kunnen ook leden van de harde kern zijn. In Italiaanse media, waaronder il Mattino en la Gazzetta dello Sport, valt te lezen dat de harde kern van Napoli graag heeft dat de collega's van Feyenoord naar Italië komen.

Zij zullen Napoli dan steunen tijdens de return in de kwartfinale van de Champions League tegen AC Milan, waarin een 1-0 achterstand goedgemaakt moet worden, maar zouden daarna ook door kunnen reizen naar Rome. Daar kan dan, samen met de ultra's van Napoli, voor onrust worden gezorgd en dat levert weer zenuwen voor de lokale autoriteiten op. De fans van i Partenopei hebben immers ook geen goede band met de tifosi van Roma.

Feyenoord verdedigt komende donderdag een 1-0 voorsprong in de Italiaanse hoofdstad. Mocht de formatie van trainer Arne Slot ten koste van i Giallorossi doorstomen naar de halve finale van de Europa League, dan wacht daar een ontmoeting met Bayer Leverkusen of Union Sint-Gillis. Het eerste duel tussen die twee ploegen eindigde in een 1-1 gelijkspel in Duitsland. Manchester United en Juventus zouden in de andere halve finale tegen elkaar uit kunnen komen, al moeten die ploegen respectievelijk nog af zien te rekenen met Sevilla en Sporting Portugal.