Zeer opmerkelijke trend sinds EK 2004: is finaleplek voor Oranje een zekerheidje?

Het Nederlands elftal strijdt woensdagavond met Engeland voor een plek in de finale van het EK 2024. De Engelsen zijn bij vrijwel alle bookmakers de lichte favoriet om de eindstrijd te halen. Als een opvallende trend zich echter doorzet, dan is het Oranje dat komende zondag in de finale mag strijden om winst van het EK.

BetUS Sports Betting heeft op hun Instagram-account een video gewijd aan de trend. Sinds het EK van 2004 heeft het vaderland van de scheidsrechter die de EK-finale floot altijd de daaropvolgende EK-finale gehaald.

Zo werd de finale tijdens het EK 2004 gefloten door de Duitser Markus Merk. Duitsland haalde vervolgens de eindstrijd tijdens het EK 2008.

Op dat eindtoernooi stond de finale onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Roberto Rosetti. Vier jaar later streed Italië om EK-winst tegen Spanje.

Op het EK 2012 moest de Portugese scheidsrechter Pedro Proença de finale in goede banen leiden. En wat denk je? Portugal won vervolgens vier jaar later het EK 2016. In die finale was de Engelse arbiter Mark Clattenburg de scheidsrechter van dienst. De trend zette zich voort, want Engeland was vijf jaar later - op het EK van 2021 - finalist. De inmiddels gestopte Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers was destijds de dienstdoende arbiter.

Deze trend kan zich doorzetten indien het Nederlands elftal woensdagavond weet af te rekenen met Engeland. Frankrijk en Spanje strijden dinsdagavond om 21.00 uur onderling om de andere plek in de finale.

