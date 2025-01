Zeer forse beschuldiging aan adres speler Ajax: 'Hij saboteerde de boel tegen Hercules'

Gastón Ávila speelt het komende halfjaar op huurbasis voor het Braziliaanse Fortaleza en volgens Vincent Schildkamp is dat maar goed ook. Volgens de commentator van ESPN heeft de Argentijnse linksback, die lang moest revalideren na een zware knieblessure, helemaal niets toegevoegd in zijn periode bij Ajax.

Yordi Yamali, presentator van Tekengeld, vindt dat Ávila te weinig tijd heeft gehad om zich te bewijzen bij Ajax. Schildkamp deelt die mening zeker niet. ''Druistig is eigenlijk nog iets te positief. Het was gewoon een hele wilde speler. Die heeft tegen Hercules, dat kan ik nu wel met zekerheid zeggen, de boel gesaboteerd.''

Schildkamp kent de voormalig trainer van Hercules, René van der Kooij, goed. ''Hij was dat jaar ook trainer bij mijn amateurclub: HBS. Hij beleefde de bekerstunt met Hercules en heeft toen aan alles en iedereen meerdere keren verteld hoe geweldig het was om van Ajax te winnen. De man zijn goed recht overigens.''

De commentator zag de stunt van Hercules tegen Ajax naar eigen zeggen 'wel twaalf keer voorbijkomen'. ''Je ziet gewoon dat Ávila in die wedstrijd echt de boel saboteert. Dat had niets met topsport of het bedrijven van profvoetbal te maken. Dat was echt heel ernstig.''

Ávila kwam na 21 december 2023, de dag van de bekerblamage tegen Hercules, niet meer in actie voor Ajax. De linksback stond lang buitenspel vanwege een kruisbandblessure. ''Wat hem daarna is overkomen is buitengewoon treurig. Maar als je toch bedenkt dat je daar 12,5 miljoen euro voor betaald hebt.''

Schildkamp probeert te verklaren waarom Ávila in zijn ogen de boel saboteerde tegen de Utrechtse amateurs. ''Zo snel mogelijk wegwezen denk ik. Dat kan niet anders. Mikautadze ook. Wat die allemaal aan het doen was. Dat was totale waanzin.''

''Als ik speculeer is het een trotse Zuid-Amerikaan. Bekerpotje tegen Hercules, wacht eens even daarvoor ben ik niet naar Amsterdam gekomen. Dat zou er zomaar achter kunnen zitten'', aldus de voetbalcommentator uit Den Haag.