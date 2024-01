Zeefuik maakt keuze en verlaat Volendam in de zomer voor Eredivisie-top

Lequincio Zeefuik gaat de overstap maken naar AZ, bevestigt De Telegraaf.. De negentienjarige spits maakt het seizoen nog af bij FC Volendam en verkast vervolgens transfervrij naar Alkmaar. Het eveneens geïnteresseerde FC Twente, dat een opvolger zoekt voor Manfred Ugalde, vist dus achter het net.

Nadat de ontwikkelingen rondom Ugalde bekend werden, wist Tubantia al gauw te melden dat Twente in Zeefuik de ideale opvolger zag. De jonge centrumspits loopt eind juni uit zijn contract in het Kras Stadion en kon daarom voor een zacht prijsje opgepikt worden.

Dat zag ook AZ, dat de hengel uitwierp en Zeefuik een contractvoorstel deed. De aanvaller zag daar meer heil in dan een overstap naar De Grolsch Veste.

Wel betreft het volgens De Telegraaf een zomerse transfer, waardoor Volendam niets aan het al overhoudt. In Alkmaar moet Zeefuik Vangelis Pavlidis opvolgen, van wie verwacht wordt dat hij na dit seizoen vertrekt uit het AFAS Stadion.

De veelscorende Griek zou met zijn 70 treffers in 121 officiële duels voor AZ een flinke erfenis achterlaten voor Zeefuik. Die staat op nog maar vijf Eredivisie-goals, verdeeld over 29 wedstrijden.

Zeefuik, het broertje van voormalig prof Genéro en Hertha BSC-verdediger Deyovaisio, kwam in 2017 in de jeugdopleiding van Volendam terecht. Bij zijn debuut in het eerste scoorde hij gelijk, wat hem met 16 jaar en 150 dagen de jongst scorende debutant in het betaald voetbal sinds Henk Vos (RBC) in 1984 maakte.

Dit seizoen was Zeefuik in zestien wedstrijden in alle competities namens Volendam goed voor drie treffers en een assist. In totaal kwam de sterke centrumspits sinds 2020/21 in 47 wedstrijden in het betaald voetbal tot zeven goals en een assist.



