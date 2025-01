Zakaria Labyad maakt opvallende transfer en heeft achtste club in carrière te pakken

Zakaria Labyad is de nieuwe nummer 10 van Dalian Yingbo, zo communiceert de Chinese promovendus via de officiële kanalen. De 31-jarige aanvallende middenvelder wordt overgenomen van Yunnan Yukun, dat afgelopen zomer als kampioen eveneens promoveerde naar het hoogste niveau van China.

Zodoende blijft Labyad actief in het Aziatische land. Wel gaat hij binnenkort debuteren in de Super League, op het hoogste niveau van China.

In het afgelopen seizoen werd Labyad met Yunnan Yukun kampioen van de Jia League. Promovendus Dalian Yingbo heeft echter transfervrij toegeslagen, waardoor de Utrechter met de grootste uitdager de stap omhoog maakt.

Namens Yunnan Yukun speelde Labyad 31 officiële wedstrijden. Daarin was de zesvoudig international van Marokko goed voor zes doelpunten en negen assists.

Zijn nieuwe werkgever Dalian Yingbo werd pas in 2022 opgericht. Na twee promoties op rij is de club nu klaar voor het echte werk. Labyad en Braziliaan Fernando Karanga zijn de enige buitenlanders die onder contract staan in Dalian.

Labyad speelde in het buitenland eerder ook voor Fulham en Sporting Portugal. In Nederland was hij actief bij PSV, Vitesse, FC Utrecht en Ajax.

Naast Labyad zijn er nog twee Nederlanders actief in de Chinese Super League. De in Purmerend geboren Timo Letschert werd in het afgelopen seizoen derde met Chengdu Rongcheng, terwijl Utrechter Deabeas Owusu-Sekyere negen goals maakte namens Zhejiang Professional.