Zaakwaarnemer Wout Weghorst onthult 'drie pakketten' waar nieuwe club aan moet voldoen

Simon Cziommer, de zaakwaarnemer van Wout Weghorst, acht de kans zeer groot dat de spits deze zomer Burnley gaat verlaten, zo laat hij weten bij Viaplay. Over een eventuele bestemming en de Ajax-geruchten wil hij verder weinig kwijt.

Als het aan Cziommer ligt, gaat Weghorst deze zomer zeker nog een transfer maken. “De kans dat hij Burnley gaat verlaten is ontzettend groot. Burnley is nog wel in de veronderstelling dat ze bepaalde prijzen kunnen vragen”, aldus de analist. “Dat is hun goed recht, maar het is zijn laatste jaar (van zijn contract, red.) dus worden het spannende onderhandelingen.”

“Hoe reëel de kans is dat hij naar Ajax gaat? Er zijn meerdere gegadigden die interesse hebben in Wout. Hij heeft al een aantal clubs afgezegd. De kans dat hij naar Ajax gaat is net zo groot als de kans dat hij naar een van de andere geïnteresseerde clubs gaat”, besluit Cziommer.

Presentator Koen Weijland stelt vervolgens de vraag of Ajax echt concrete interesse heeft. “Laten we het zo zeggen: ik heb wel eens met Ajax gesproken, ook over Wout. We moeten afwachten hoe dat zich verder ontwikkelt”, aldus Cziommer.

“Hij is heel ambitieus”, vervolgt de zaakwaarnemer. “Het is een samenhang van drie pakketten waar wij naar kijken. Het sportieve pakket: hij wil of in de Champions League spelen of de kans hebben om een titel te winnen.”

Championship Burnley BUR 2024-08-17T14:00:00.000Z 16:00 Cardiff City CAC

Eredivisie NAC NAC 2024-08-18T14:45:00.000Z 16:45 Ajax AJX

“Daarnaast kijken we naar het privépakket, wat nu ook ontzettend belangrijk is met drie kinderen en een vierde op komst. En daarnaast komt natuurlijk ook het financiële pakket. Die drie pakketten moeten goed in elkaar vallen.”

Weghorst werd in de afgelopen jaren verhuurd aan achtereenvolgens Besiktas, Manchester United en TSG Hoffenheim. De 39-voudig Oranje-international keerde onlangs terug bij Burnley, maar ondanks een doorlopend contract tot medio 2025 lijkt hij de club snel te gaan verlaten.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!