Zaakwaarnemer Kudus furieus op Driessen: ‘Gebaseerd op racistische stereotypen’

Zaterdag, 4 november 2023 om 16:48 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:04

Jennifer Mendelewitsch, de zaakwaarneemster van Mohammed Kudus, is woedend op Valentijn Driessen. De journalist van De Telegraaf meldde vrijdag dat het 'hardnekkige gerucht' rondgaat dat Kudus vijf jaar ouder zou zijn dan hij in werkelijkheid is. Mendelewitsch reageert woedend tegenover VoetbalPrimeur. "We zullen deze onjuiste beschuldigingen niet tolereren."

Kudus stapte afgelopen zomer voor 43 miljoen euro over van Ajax naar West Ham United, maar heeft het moeilijk in zijn eerste maanden in Engeland. De technisch begaafde linkspoot zit regelmatig op de bank, maar lijkt deze week zijn doorbraak te forceren. Woensdag maakte hij in de minder belangrijke EFL Cup een prachtig doelpunt tegen Arsenal (3-1 winst), terwijl hij zich zaterdag in de Premier League met een schitterende (halve) omhaal ook tegen Brentford liet zien.

Toch heeft Kudus zijn stempel nog niet zo kunnen drukken als bij Ajax. Driessen speculeerde over hoe dat kan. “Kudus zit meestal op de bank en mag dan meedoen in de League Cup", opende Driessen in de podcast Kick-off. "Ik kreeg van de week te horen vanuit Engeland dat hij heel veel moeite heeft om aan te haken bij het hele hoge tempo van West Ham”, aldus Driessen, die gelooft dat er meer aan de hand zou kunnen zijn.

“Hij is ooit van naam veranderd en toen bleek hij ineens vijf jaar jonger. Dus ja, misschien klopt zijn leeftijd wel niet. Dat is een hardnekkig gerucht. Op dit moment brengt hij gewoon te weinig. Misschien is dat wel de reden dat hij moeite heeft om aan te haken bij West Ham."

Presentator Pim Sedee vindt dat een vreemde conclusie van Driessen. "Ik zit te denken: als hij vijf jaar ouder zou zijn, zou hij nu 28 zijn... Het is ook wel een beetje een makkelijk gerucht, bij een Afrikaanse speler die niet zo goed presteert", vindt Sedee. "Dat klopt, het wordt snel gezegd in zo'n geval", erkende Driessen.

Reactie Mendelewitsch

"Dit is absoluut niet waar", stelt Mendelewitsch tegenover VoetbalPrimeur. "We zullen deze onjuiste beschuldigingen niet tolereren. Dit is duidelijk gebaseerd op racistische stereotypen. We zullen alle juridische stappen ondernemen die nodig zijn tegen meneer Driessen en zijn onjuiste racistische beweringen."

"Het verbaast me dat hij hier nooit een vraag over heeft gesteld, terwijl Kudus al in 2020 naar Nederland kwam en nu de krantenkoppen haalt in de Premier League, waar hij het geweldig doet. Misschien moet Driessen eens nadenken over zijn eigen leeftijd, die duidelijk richting de pensioenleeftijd gaat."