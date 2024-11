Zaakwaarnemer Eredivisie-uitblinker: 'Hij heeft Ajax altijd heel interessant gevonden'

Zaakwaarnemer Yalsin Sarica heeft zich tegenover Voetbal International uitgelaten over de toekomst van zijn cliënt Youri Regeer. De multifunctionele middenvelder is ook dit seizoen één van de uitblinkers bij FC Twente, dat weet dat Ajax een terugkoopclausule heeft bedongen bij de onderhandelingen over de definitieve transfer van de Haarlemmer.

De nu 21-jarige Regeer meldde zich medio 2017 in de jeugdopleiding van Ajax. De rechtspoot kwam tot acht optredens in de hoofdmacht van de Amsterdammers, waar hij niet volledig wist door te breken. In de zomer van 2023 vertrok Regeer voor ongeveer één miljoen euro naar Twente.

Bij de onderhandelingen bedongen de Amsterdammers een terugkoopclausule. Voor een bedrag van 'richting de vijf miljoen euro' kan Regeer terug naar de hoofdstad worden gehaald, wist Leon ten Voorde van Tubantia eerder te melden.

In Enschede is Regeer uitgegroeid tot een vaste kracht en één van de bepalende spelers. Na een sterk eerste seizoen lonkte al een droomtransfer naar Benfica, maar vanwege onrust rondom de inmiddels ontslagen trainer Roger Schmidt kwam het toen niet van een overstap naar Estádio da Luz.

"Misschien komt Benfica nog terug voor Youri, dat speelt nog niet", vertelt Sarica in gesprek met Voetbal International. "Ajax ook niet, maar dat is natuurlijk wel een club die hij altijd heel interessant heeft gevonden. De focus van Youri ligt nu op presteren en ontwikkelen."

"Hij speelt nu op het middenveld en is heel gelukkig daar. Ik denk wel dat hij nu liever op die positie inzet", aldus Sarica over Regeer, die ook als back ingezet kan worden. De Noord-Hollander ligt nog tot medio 2027 vast in De Grolsch Veste, al maakt dat voor Ajax, gezien de clausule, in principe weinig uit.

Arnold Bruggink, de technisch directeur van Twente, ziet nog wel verbeterpunten bij Regeer. "Youri moet nog iets meer gaan scoren. Hij is nog heel jong, maar allround en al echt een persoonlijkheid." Bruggink wilde verder weinig kwijt over de terugkoopclausule. "Als je een speler haalt, is het altijd een kwestie van geven en nemen."

"Wat wilden wij opgeven zodat Youri voor ons kon spelen? We zijn heel blij met hoe hij zich hier sindsdien heeft ontwikkeld. En wat er ook voor hem komt, uiteindelijk is er altijd nog de speler die bepaalt", aldus Bruggink.