YouTuber heeft lak aan statement FC Groningen: ‘Het gaat 100% plaatsvinden’

Vrijdag, 12 mei 2023 om 11:39 • Tom Rofekamp

YouTuber en onderzoeksjournalist Darshan Boerema wil nog steeds zijn experiment in de Euroborg voortzetten. De 22-jarige Fries was van plan er een video op te nemen waarin hij aantoont hoe makkelijk het is om voetbaltribunes op te komen met een stadionverbod. FC Groningen kreeg echter hoogte van Boerema's plannen en dreigt nu met aangifte. Dat schrikt Boerema echter niet af.

Boerema, die zijn onderzoeken in videovorm op zijn YouTube-kanaal presenteert, vindt dat er in Nederland te laconiek met stadionverboden wordt omgesprongen. Dat wil de Fries zondag aantonen tijdens FC Groningen - Ajax. Groningen raakte echter op de hoogte van Boerema's plannen en publiceert vrijdag een statement op de clubwebsite. "De Trots van het Noorden vraagt zich hardop af of het moedwillig omzeilen van opgelegde maatregelen het algemeen belang dient en/of kan worden geschaard onder de categorie 'onderzoeksjournalistiek'", aldus de club.

YouTuber Darshan Boerema laat op zijn Instagram weten dat hij de journalist was waar FC Groningen het over heeft in onderstaand persbericht. https://t.co/82VchaXzWq pic.twitter.com/ULYoAcuLXF — Kon Veel Minder de Podcast (@KVMdePod) May 12, 2023

Groningen sommeert Boerema zijn plannen af te blazen, 'omdat het niet bijdraagt aan de oplossing van de problematiek rondom de stadionverboden'. Mocht hij dit niet doen, zullen de noorderlingen overgaan tot aangifte tegen zowel de journalist als zijn 'handlanger' met het stadionverbod. Boerema heeft via Instagram al gereageerd op het statement. "Ik heb nog nooit de publiciteit bereikt vóórdat ik een item publiceerde. We zetten het plan op een andere manier voort, we gaan het wel vastleggen. Aangezien het honderd procent plaatsvindt", belooft hij.

