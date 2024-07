Youri Mulder hoopt vurig op wissel bij Nederlands elftal: ‘Ik mis hem echt in dit elftal’

Youri Mulder noemt Bart Verbruggen als een van de uitblinkers in de eerste helft tegen Polen. De keeper van het Nederlands elftal moest al vroeg een tegendoelpunt van Adam Buksa slikken, maar had daar volgens de analist van het Belgische VRT geen schuld aan.

"Ik vind Verbruggen zeer goed spelen", zegt Mulder op de Belgische televisie. "Die heeft zoveel rust. Zijn uitstraling voor zo'n jong iemand! Dat is een enorm keeperstalent." Verbruggen is met zijn 21 jaar de jongste keeper ooit voor Nederland op een eindronde.

Oranje kwam via Cody Gakpo nog voor rust op 1-1, maar volgens Mulder zit er veel meer in. "Nederland had met 7-1 voor moeten staan. Ze creëren heel veel kansen, waar doelpunten uit gemaakt moeten worden. Dat is het belangrijkste onderdeel van het voetbalspel. Het was zeker niet saai, maar Nederland moet winnen. Die kansen moet je erin schieten. Depay twee keer, dat zijn honderd procent kansen."

Het tegendoelpunt van Nederland viel uit een hoekschop. "Nederland verdedigt in de zone. Ze zijn niet man op man gedekt. Buksa komt vrij tussen vier, vijf Nederlanders. Dat mag niet gebeuren. De Polen zijn allemaal in beweging. Het is fantastisch uitgevoerd, maar Nederland staat eigenlijk een tikje te slapen."

Denzel Dumfries kreeg van Ronald Koeman een basisplaats als rechtervleugelverdediger. "Dumfries komt wel veel in het spel voor, had ook een kopbal, maar ik vind dat hij veel meer moet komen in plaats van er staan", zegt Mulder. "Hij stáát daar, ik vind dat hij veel meer moet komen dan er staan. Dumfries is echt maar een paar keer gevaarlijk geweest."

Mulder hoopt op een wissel in de tweede helft. "Als je op deze manier speelt... Frimpong heeft het in de wedstrijden hiervoor op die positie echt fantastisch gedaan. Ik mis hem wel een beetje. Ik zou hem hebben laten starten, maar we hebben op die positie een luxeprobleem."