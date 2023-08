Yorbe Vertessen kan na doelpunt in Arnhem kiezen voor uittocht bij PSV

Zondag, 20 augustus 2023 om 19:25 • Wessel Antes • Laatste update: 19:53

FC Midtjylland wil Yorbe Vertessen strikken bij PSV, zo bevestigt journalist Marco Timmer van Voetbal International na eerdere berichtgeving van PSV Medium op Twitter. Tot dusver hebben de Eindhovenaren nog geen akkoord gevonden met de Deense club, waardoor de 22-jarige aanvaller maandag gewoon naar Glasgow vliegt voor het duel met Rangers. Vertessen ligt bij PSV nog vast tot medio 2025 en is volgens Transfermarkt zo’n 3,8 miljoen euro waard.

Het is nog maar de vraag of Vertessen een transfer naar de Superligaen ziet zitten. Het lijkt erop dat de Belg zich goed voelt in Eindhoven, daar hij volgens Timmer het liefst bij PSV blijft. Vertessen speelt sinds 2017 voor de Brabantse club en staat momenteel op 77 duels in de hoofdmacht. Daarin was de rechtspoot goed voor 14 doelpunten en 8 assists. Tussen januari en juni speelde Vertessen op huurbasis voor Union Sint-Gillis in zijn geboorteland. Bij de Belgische stuntploeg was Vertessen in 20 officiële duels goed voor 4 doelpunten en 3 assists.

?????????????? • ?????????? ?????????????????? ??????? Midtjylland heeft verregaande interesse in Yorbe Vertessen, zo melden bronnen aan ons. Voorlopig is er nog geen deal. Vertessen reist gewoon af naar Glasgow morgen voor de wedstrijd tegen Rangers! ??#psvmedium pic.twitter.com/1AZwKy4sgJ — PSV Medium (@psvmedium) August 20, 2023

Vertessen speelt zelf het liefst al spits, maar in het Philips Stadion moet de Belg op die positie zowel aanvoerder Luuk de Jong als miljoenenaanwinst Ricardo Pepi voor zich dulden. Zaterdag kreeg de watervlugge aanvaller wel de kans om Noa Lang te vervangen als linksbuiten tijdens het uitduel met Vitesse (1-3). Vertessen speelde een doorslaggevende rol bij PSV, dat na een zwakke eerste helft bij rust tegen een 1-0 achterstand aankeek. Vertessen maakte de 1-2 na een fraaie individuele actie met een raak schot in korte hoek en versierde korte tijd later met een nieuwe versnelling een penalty. "Hij heeft zijn rol heel goed ingevuld", oordeelde ESPN-analist Kees Luijckx na afloop.

Nu kan Vertessen dus kiezen voor een uittocht bij PSV, dat met Jason van Duiven ook nog een zeer talentvolle spits in de gelederen heeft. De Almeloër was vorig seizoen namens Jong PSV goed voor 15 doelpunten en 3 assists in 34 competitiewedstrijden. Ook dit seizoen is Van Duiven productief begonnen. De achttienjarige aanvalsleider was in de eerste twee speelrondes van de Keuken Kampioen Divisie trefzeker. Het is momenteel nog onbekend of Peter Bosz en de clubleiding van PSV bereid zijn om Vertessen te laten vertrekken.