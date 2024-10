Yildiz is Dumfries de baas en bezorgt Juventus spectaculair punt tegen Inter

Inter en Juventus hebben er zondag een spectaculaire Derby D'Italia van gemaakt. Inter leek het doelpuntrijke duel met 4-2 te winnen, maar dat gebeurde niet omdat uitblinker Kenan Yildiz tweemaal door de benen van Denzel Dumfries raak schoot: 4-4. Napoli is de lachende derde en heeft nu vier punten meer dan Inter en vijf punten meer dan Juventus.

Inter was de eerste ploeg die toesloeg. Danilo wilde een bal wegwerken, maar raakte enkel het been van Marcus Thuram. Piotr Zielinski schoot de gegeven strafschop raak en tekende zo voor zijn eerste treffer in Inter-dienst: 1-0. Juventus reageerde snel. Een heerlijk balletje van Juan Cabal kwam in de zestien terecht bij Weston McKennie, die uitstekend terugtrok op Dusan Vlahovic en de Serviër zag afronden: 1-1.

Juve nam vervolgens zelfs brutaal de leiding in het huis van de titelconcurrent. Ex-Ajacied Francisco Conceição, die een prima wedstrijd speelde, was zijn directe tegenstander de baas en bezorgde de bal perfect voor de voeten van Timothy Weah, die raak tikte: 1-2.

Het duurde niet lang voor de gelijkmaker een feit was. Henrikh Mkhitaryan ging de combinatie aan met Marcus Thuram en schoot met links hard raak in de korte hoek: 2-2. Een uiterst onhandige overtreding van Pierre Kalulu op Dumfries gaf Zilenski de gelegenheid zijn tweede en Inters derde treffer te maken. De Pool faalde andermaal niet vanaf elf meter: 3-2.

Vlak na rust kreeg Dumfries een uitgelezen kans om de marge naar twee te tillen. De wingback stond op precies de juiste plek om een rebound na een schot van Dimarco binnen te tikken, maar maaide volledig over de bal heen. Enkele minuten later nam Dumfries revanche. De rechtspoot stond op precies de juiste plek bij een hoekschop en schoof binnen in de verre hoek: 4-2.

Daarmee leek het gedaan in Milaan, maar niets bleek minder waar. Juventus knokte zich volledig terug en kwam twintig minuten voor tijd terug in de wedstrijd. Weston McKennie bereikte Yildiz, die met links knap binnenschoot de benen van Dumfries: 4-3.

Bij Juventus werd Vlahovic redelijk verrassend naar de kant gehaald. Dat leek Juve op te breken toen Yildiz vanuit de spitspositie van dichtbij overschoot. Toch kwam het goed voor Juventus én Yildiz. Opnieuw werd hij bereikt in de zestien en andermaal rondde hij af met een schot in de verre hoek door de benen van Dumfries: 4-4.