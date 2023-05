Yaya Touré voelt zich misbruikt door ‘vloek over Guardiola’: ‘Stop hiermee!’

Maandag, 8 mei 2023 om 16:10 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:17

Dimitri Seluk wil de strijdbijl met Josep Guardiola begraven. De Russische zaakwaarnemer leefde lange tijd in onmin met de manager, vanwege diens 'schandalige behandeling' van zijn ex-cliënt Yaya Touré in zijn laatste seizoen bij Manchester City. Daarom liet Seluk een vloek over Guardiola uitspreken, die moest voorkomen dat hij ooit nog de Champions League zou winnen. Nu is de vloek opgeheven, verklapt de Rus aan de Daily Mirror.

De betovering loopt al sinds 2018. Touré vertrok na jaren van bewezen diensten door de achterdeur bij the Citizens, onder meer door de slechte band met Guardiola. Seluk onthulde daarop Afrikaanse sjamanen te hebben ingeschakeld om de Catalaan te vervloeken. Zolang de vloek zou lopen, zou Guardiola nooit meer de Champions League winnen. Zo geschiedde: dichterbij dan de finale van 2021 (die met 0-1 verloren werd van Chelsea) kwam Guardiola nooit meer.

My former agent is being quoted by the media about a ‘curse’. Please don’t associate me with this nonsense and lazy stereotypes about African curses!? ?? Media… move on please. This man does not represent me in any way. Amplifying these stereotypes is harmful. — Yaya Touré (@YayaToure) May 8, 2023

Pep won weliswaar nog driemaal de Premier League en de EFL Cup, tweemaal de Community Shield en eenmaal de FA Cup, de eindzege in het miljardenbal ontbreekt nog altijd in het rijtje. Dit jaar lijkt het te kunnen. "Ik wil mijn excuses aanbieden", zegt Suluk namelijk. "Het is tijd voor deze verbitterdheid om te stoppen, en ik weet dat Yaya daar hetzelfde over denkt. Ik kan verklappen dat de vloek is opgeheven door de sjamanen, en ik denk dat City de Champions League gaat winnen onder Pep."

City is een van de laatste vier kanshebbers op de cup met de grote oren. Het zal in een tweeluik afgewerkt op 9 en 16 mei moeten afrekenen met Real Madrid. Eventuele tegenstander in de finale is AC Milan of Internazionale. Voor Guardiola zou het zijn derde Champions League-zege in zijn trainerscarrière betekenen. Hij mocht de trofee al tweemaal omhoogtillen als coach van Barcelona, in 2009 en 2011.

Update 16:16 uur: Yaya Touré meldt zich verontwaardigd op Twitter

Yaya Touré is absoluut niet blij met de berichtgeving rond zijn persoon, zo laat de oud-middenvelder blijken op Twitter. "Mijn voormalige zaakwaarnemer wordt door de media geciteerd over een ‘vloek’. Associeer mij alsjeblieft niet met deze onzin en luie stereotypen over Afrikaanse vloeken!" Touré heeft alle banden met Seluk al langer verbroken. "Media... ga verder alsjeblieft. Deze man vertegenwoordigt mij op geen enkele manier. Het versterken van deze stereotypen is schadelijk."

