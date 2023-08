Xavi Simons: ‘Stap naar Leipzig is toch wel een stuk groter dan die naar PSV’

Woensdag, 2 augustus 2023 om 14:54 • Sam Vreeswijk

Xavi Simons ziet zijn overgang naar RB Leipzig als een grotere stap die hij vorig jaar maakte, toen hij van Paris Saint-Germain naar PSV vertrok. Dat vertelt de twintigjarige middenvelder in gesprek met het clubkanaal van Leipzig. Simons blikt in die video terug op afgelopen seizoen met PSV en het Nederlands elftal, maar kijkt ook vooruit naar zijn periode bij Leipzig.

“Het was een goed seizoen voor mij”, blikt Simons desgevraagd terug op het seizoen 2022/23. “Een droom is uitgekomen, door als international op het WK te spelen. Daarnaast heb ik wedstrijden in de EK-kwalificatie en in de Final Four van de Nations League gespeeld. Nu wil ik dit team (Leipzig, red.) zoveel mogelijk helpen. Dat is mijn belangrijkste doel.”

Komend seizoen is Simons dus actief in de Bundesliga, daar hij wordt gehuurd van Paris Saint-Germain. Hoe kijkt hij naar die competitie? “De stap is toch wel een stuk groter dan afgelopen jaar. De Bundesliga hoort bij de vijf grootste competities. Ik wil mezelf bewijzen in deze competitie, en daarom ben ik naar deze club gekomen. Met de ervaring die ik vorig seizoen heb opgedaan wil ik nu Leipzig helpen.”

Vorige week liet Simons zich op een persconferentie ook al uit over zijn komst naar Leipzig en de Bundesliga. "Ik vind de Bundesliga heel uitdagend”, zei hij toen. “Jonge spelers kunnen zich in Duitsland heel goed ontwikkelen. Uiteraard hoor je al veel van spelers die je kent over de club, daar won ik informatie bij in en ik sprak met de coach (Rose, red.). Daar kreeg ik meteen een heel goed gevoel bij. Dat was zo goed, dat ik deze kans niet kon laten schieten. Ik wilde er direct voor gaan, hij was de belangrijkste reden."