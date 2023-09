Xavi Simons schittert met heerlijke goal én assist in topper tegen Union Berlin

Zondag, 3 september 2023 om 19:29 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:39

Xavi Simons was zondagmiddag de grote uitblinker in de topper tegen 1. FC Union Berlin. De aanvaller annex middenvelder van RB Leipzig maakte vijf minuten na rust het eerste doelpunt van de wedstrijd. Simons zag zijn gekrulde inzet vanaf een meter of twintig heerlijk via de onderkant van de lat tegen de touwen slaan. Vlak na de goal kreeg Kevin Volland rood voor een charge op de enkel van Mohamed Simakan en die overtalsituatie buitte Leipzig uit. Simons was met een fraaie dieptepass verantwoordelijk voor de assist bij de 0-2 van Benjamin Sesko. De Sloveense invaller bepaalde de eindstand middels een fraaie kopbal op 0-3.

Aan de kant van Union Berlin begon Danilho Doekhi in de basis. Hij vormde de driemansverdediging met Robin Knoche en Diogo Leite. Sheraldo Becker ontbrak wegens een beenblessure, terwijl ook Brenden Aaronson en András Schäfer geblesseerd moesten toekijken. Leonardo Bonucci begon op de bank bij de ploeg uit Berlijn. Bij Leipzig kreeg Simons andermaal een basisplaats van Rose. Samen met Dani Olmo moest hij voor de aanvoer richting spitsen Loïs Openda en Yussuf Poulsen zorgen. Onder meer Emil Forsberg en Timo Werner moesten daardoor genoegen nemen met een reserverol.

Na een klein kwartier spelen kwam Union bijna op voorsprong. Een voorzet belandde bij Volland, die niet genoeg richting aan zijn inzet meegaf en Janis Blaswich een antwoord in huis zag hebben. Het eerste serieuze gevaar van Leipzig kwam van de voet van Simons, wiens schot vanaf een meter of twintig via Fredrik Rønnow een halve meter over ging. Beide ploegen werden in het restant van de eerste helft bij tijd en wijle gevaarlijk, al liet vooral Leipzig zich zien. Zo liet Xaver Schlager na meer te doen met een rebound, door ruim naast te schieten. Simakan was eveneens dichtbij, maar zijn inzet was uiteindelijk een prooi voor Rønnow.

Vijf minuten na rust was het raak voor Leipzig. Benjamin Henrichs speelde Simons aan, die niet nadacht, verwoestend uithaalde en de bal in een keer via de onderkant van de lat in het doel deed belanden: 0-1. Simons bleef niet veel later aangeslagen op de grond liggen. De Oranje-international probeerde even daarvoor te schieten, maar raakte daarbij de instormende Alex Král. De problemen werden vervolgens groter voor Union. Volland raakte de enkel van Simakan op smerige wijze en moest met rood vertrekken. Even werd er gevreesd voor een zeer ernstige blessure bij de Fransman, die vlak na de rode kaart echter weer opstond.

Het kwam hem op helse fluitconcerten te staan van het thuispubliek, waarna Rose besloot hem te wisselen. Leipzig kwam met tien tegen elf bijna op 0-2 via Olmo, die zijn poging echter gekeerd zag worden door Rønnow. De 0-2 viel vlak voor tijd alsnog. Simons vond de ruimte bij Benjamin Sesko, die zijn eerste voor Leipzig maakte door via de binnenkant van de paal af te ronden. Sesko kende een geweldige invalbeurt, want hij maakte ook de 0-3. De Sloveen kopte op aangeven van Olmo feilloos raak.