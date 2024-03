‘Xavi Simons moet niet in de slachtofferrol kruipen, ga er gewoon staan!’

Xavi Simons moet niet in de slachtofferrol kruipen. Dat zegt Anco Jansen woensdagavond in Voetbalpraat. De aanvaller annex flankspeler van het Nederlands elftal praat sinds kort niet meer met de Nederlandse pers en dat zorgt voor gefronste wenkbrauwen.

"Simons zit niet lekker in zijn vel? Hij zit geweldig in zijn vel", trapt Mario Been af over Simons. "Hij speelt fantastisch in de Bundesliga bij Leipzig. Ik heb hem tegen Real Madrid zien spelen in de Champions League, dat was echt waanzinnig."

"Die jongen is twintig jaar en kan de druk die wij hem toedichten, dat hij een dragende speler kán worden in Oranje, nog niet aan. Daar moeten we misschien ook iets anders mee omgaan. Het is duidelijk dat het een talentvolle en goede speler is."

Boycot

Simons weigert voorlopig met de Nederlandse pers te spreken. De aanvallende middenvelder voelt zich onheus bejegend door de media en weigerde eerder al om na de Champions League-wedstrijd met RB Leipzig tegen Real Madrid met de Nederlandse pers te praten.

"Dat is toch zielig?", haakt Anco Jansen in. "Hij moet dat ook helemaal niet willen, die slachtofferrol. Het is een speler met veel potentie, maar ga gewoon voor die camera staan en laat jouw verhaal horen."

Been is het met Jansen eens. "Ze moeten hem influisteren dat dat niet hoort. Ik denk dat hij er een keer bij na moet denken dat kritiek bij het voetbal hoort."

"Hij moet de goede dingen maar tot zich nemen en de slechte dingen laten afglijden. Maar dat wij nog heel veel van deze jongen gaan horen in het shirt van het Nederlands elftal staat wel vast", sluit Been af.

