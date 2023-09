Xavi Simons grote smaakmaker bij winnend Leipzig; Malen belangrijk voor Dortmund

Zaterdag, 16 september 2023 om 17:37 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:43

RB Leipzig heeft zaterdagmiddag een overtuigende zege in de Bundesliga geboekt. De eindstand werd binnen een half uur op 3-0 bepaald dankzij uitblinker Xavi Simons, Loïs Openda en David Raum. Borussia knokte zich tegelijkertijd tegen SC Freiburg naar een late zege: 2-4. Donyell Malen had met een treffer een belangrijk aandeel in de comeback.

RB Leipzig - FC Augsburg 3-0

Simons kon bij Leipzig weer rekenen op een basisplaats. De Nederlander liet direct van zich spreken, want binnen zeven minuten spelen wist hij de score in eigen huis al te openen. Het was een aanval uit het boekje: Openda week uit naar de zijkant en zette voor op Simons, die van dichtbij met het hoofd kon afronden: 1-0. Na ruim tien minuten waren de rollen omgedraaid. Simons vond Openda met een strakke inspeelpass, waarna de spits simpel kon binnenschuiven: 2-0.

{??/embed} Het duel werd na 27 minuten al op slot gegooid en opnieuw stond Simons aan de basis. De creatieveling was ongrijpbaar, kon het hele middenveld oversteken en legde breed op Yussuf Poulsen. De Deen zette scherp voor op David Raum, die bij de tweede paal de bal voor het intikken had.namen in het restant van de wedstrijd gas terug, waardoor Augsburg een grotere nederlaag werd bespaard.dacht na ruim tien minuten spelen op rozen te zitten nadat Mats Hummels een hoekschop van Julian Brandt overtuigend tegen de touwen kopte. Freiburg wist vervolgens echter de rug te rechten. Lucas Höler bracht de stand vlak voor rust in evenwicht door een voorzet van Vincenzo Grifo leep met het achterhoofd achter Dortmund-doelman Gregor Kobel te koppen. Diep in blessuretijd van het eerste bedrijf was ook de 2-1 een feit en weer werd er een doelpunt gemaakt met het hoofd. Ditmaal vond Grifo uit een vrije trap ploeggenoot Nicolas Höfler.

De bezoekers moesten in de achtervolging en kwamen dankzij Malen terug in de wedstrijd. De Oranje-international had de hoek voor het uitkiezen na een geslaagde combinatie door de as van het veld met Niclas Füllkrug: 2-2. Freiburg moest in de slotfase met tien man verder na een rode kaart voor Hofler, die een overtreding beging op Marcel Sabitzer. Dortmund slaagde er hierna in om alsnog de volle buit te pakken. Hummels was met een frommelgoal verantwoordelijk voor de 2-3, waarna invaller Reus de eindstand met een bekenen schot op 2-4 bepaalde.