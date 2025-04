Xavi Simons en Lutsharel Geertruida hebben nieuwe Nederlandse ploeggenoot bij RB Leipzig

De Nederlandse enclave bij RB Leipzig wordt per 1 juli vergroot, zo meldt de club dinsdag via de officiële kanalen. De twintigjarige Ezechiel Banzuzi komt over van OH Leuven voor een bedrag van liefst zestien miljoen euro en zet zijn handtekening onder een contract tot medio 2030.

De overstap van de middenvelder hing al enkele dagen in de lucht. Volgens de berichtgeving van Sky Sport moesten alleen de laatste plooien nog gladgestreken worden voordat hij maandag medisch gekeurd zou worden. De testen heeft hij doorstaan en Banzuzi heeft het contract getekend.

Banzuzi ontbrak zaterdag in de wedstrijdselectie van Leuven voor het duel met Westerlo, iets wat vanzelfsprekend te maken had met zijn naderende transfer. Belgische media wisten toen nog niet om welke club het ging, maar het nieuws kwam weinig verrassend alsnog snel op straat te liggen.

De keuze van Banzuzi valt dus op Leipzig, waar er met Lutsharel Geertruida en Xavi Simons al twee Nederlanders onder contract staan. Belgische media gingen eerder uit van een transfersom van 15 miljoen euro. Naar nu blijkt gaat het om een bedrag van ongeveer 16 miljoen euro.

“Ik ben erg blij dat mijn toekomst bij RB Leipzig ligt”, zo vertelt Banzuzi via de clubkanalen. “Deze club staat bekend om zijn omgang met jonge spelers en dit is een mooie plek om te groeien als speler. De club heeft duidelijke plannen en ze wilden me graag hebben hier.”

“De Bundesliga is ook een sterke competitie en ik kijk ernaar uit wedstrijden te spelen. Ik zal altijd honderd procent geven en ik zal de fans zo snel mogelijk achter me krijgen. Ik ben dankbaar voor deze nieuwe stap in mijn carrière”, besluit Banzuzi.

De talentvolle middenvelder speelde 71 wedstrijden voor Leuven en kwam daarin 6 keer tot scoren. Daarnaast leverde de vijfvoudig international van Jong Oranje zes assists. Zijn vorige werkgever, NAC Breda, wist een doorverkooppercentage van te bedingen en strijkt circa 1,7 miljoen euro op.