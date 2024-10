Wout Weghorst schiet Ajax naar overwinning in heerlijk spektakelstuk met Heracles

Ajax heeft een heerlijk spektakelstuk winnend besloten. De Amsterdammers legden samen met Heracles Almelo een voetbalshow op de mat, met een heldenrol voor Wout Weghorst en een doelpunt van het jaar-inzending van Mario Engels als absoluut hoogtepunt: 3-4.

Farioli koos er in zijn basiself voor om Brian Brobbey in de punt te posteren. Hij kreeg de voorkeur boven Weghorst. Op het middenveld keerde Jordan Henderson terug in de basis. Het ging ten koste van Branco van den Boomen. Erwin van de Looi voerde bij Heracles geen wijzigingen door ten opzichte van het vorige competitieduel.

In het Erve Asito werd het een zeer vermakelijk eerste bedrijf. Brobbey had Ajax op voorsprong moeten zetten na een harde voorzet van Mika Godts, maar - wonder boven wonder - ging de bal er, ondanks een expected goal-waarde van 0.92, niet in.

Aan de andere kant was het, zoals de voetbalwetten betamen, wel gelijk raak voor Heracles. Na een rommelig scenario in de zestien landde de bal uiteindelijk voor de voeten van Luka Kulenovic, die de bal via een verdedigend been binnenschoot: 1-0.

Ajax kwam echter al snel op gelijke hoogte. Henderson had een uitstekende dieptebal op Traoré in huis en de Burkinees sneed op karakteristieke wijze naar binnen. Zijn schot werd nog gekraakt, maar door dat blok landde de bal bij de immer alerte Klaassen, die eenvoudig binnen kon tikken: 1-1.

Maar die bal lag amper in het net, of de volgende goal diende zich alweer aan. En wat voor een goal. Na een slordige inspeelpass van Josip Sutalo richting Devyne Rensch twijfelde Engels geen moment en jaagde hij de bal vanaf eigen helft richting het vijandelijke doel. De bal zeilde over de ver uitgekomen Remko Pasveer heen, en in het doel: 2-1.

Dat mogelijke doelpunt van het jaar werd door Ajax al snel weer weggepoetst. Traoré zette de Amsterdammers snel weer naast de thuisploeg. De Burkinees schoot de bal na een schot van Godts via de onderkant van de lat kiezelhard binnen. In de tweede helft bleef de heerlijke wedstrijd voortduren.

Brobbey kreeg direct na de hervatting een grote kans, maar zijn inzet werd uitstekend uit het doel gehouden door Fabian de Keijzer. Aan de andere kant was Engels dicht bij zijn tweede. Hij kon vrij op Pasveer aflopen, maar de ervaren sluitpost zag de bal tot zijn opluchting via zijn vingertoppen op de paal uiteenspatten.

Farioli besloot na een uur om Weghorst te brengen voor Brobbey. Het sorteerde direct effect. Waar Brobbey maar niet tot scoren weet te komen dit seizoen, blijkt Weghorst een echte doelpuntenmachine. De in Borne geboren aanvalsleider kopte de bal na een voorzet van Jorrel Hato uit vogelvrije positie binnen: 2-3.

Daarmee was het spektakelstuk echter nog steeds niet af. Nu was het namelijk Heracles dat op zoek ging naar de gelijkmaker en die ook vond. Na fel doorjagen op de lakse Henderson kregen de Heraclieden de bal bij Ruben Roosken, die een uitstekende voorzet op Kulenovic in huis had. De spits maakte hem keurig af en tekende zo voor zijn tweede van de wedstrijd: 3-3.

Ajax zou er echter met de volle buit vandoor gaan. Weghorst verdiende een strafschop en ging zelf achter de bal staan. Hij stuurde De Keijzer de hoek in en schoot zelf hard door het midden: 3-4. Het zou de laatste goal van de wedstrijd blijken, waar Brian de Keersmaecker overigens de wedstrijd niet vol zou maken. Hij kreeg in de slotfase zijn tweede gele kaart.