Wout Weghorst opvallend kritisch na zege van Ajax op Feyenoord: ‘Dat is te weinig gelukt’

Wout Weghorst heeft genoten van de 0-2 uitzege van Ajax op Feyenoord, zo liet de 32-jarige spits woensdagavond in De Kuip weten voor de camera’s van ESPN. Toch was de boomlange aanvaller ook kritisch op specifieke facetten in het spel van de Amsterdamse club.

Hoewel Weghorst niet wist te scoren, is de Oranje-international meer dan tevreden met drie punten uit de Klassieker. “Het plan stond vanaf minuut één en we hebben dat goed uitgevoerd. Supergefocust, supergeconcentreerd.”

“We lieten ze niet in hun spel komen. We leverden veel defensief werk, ook met de twee achten om continu de passlijnen eruit te halen”, zegt Weghorst.

Weghorst ziet dat Ajax nog moet wennen aan bepaalde dingen. “Je wil ze bij de strot pakken, dat wil je ook als Ajax. Het is iets waar een opbouw in zit. De manier van druk zetten zit tijd en training in.”

“We willen onze tegenstanders bij de strot pakken, maar wel gecontroleerd. Soms laat je dan ruimtes of gaten liggen. Het kost tijd om dat er goed in te slijpen, maar vandaag zag je dat ze het op gegeven moment niet meer wisten”, aldus Weghorst.

Ook in balbezit ziet Weghorst nog verbeterpunten voor Ajax. “We zaten er heel fel op en wisten op momenten dat ze die bal wel spelen dat je er bovenop moet zitten. Dat is ons bij vlagen gelukt, maar wel te weinig.”

“Op momenten dat we de bal veroveren moeten we beter aan de bal worden. We waren nu al een aantal keer gevaarlijk in de omschakeling, maar dat kan nog beter”, concludeert Weghorst.