Luis Suárez noemt twee belangrijkste trainers uit zijn carrière

Luis Suárez scoorde op fraaie wijze tegen Palmeiras, al was dat voor Inter Miami niet voldoende voor de winst (2-2). De 38-jarige aanvaller uit Uruguay stuit in de achtste finale van het WK voor clubs op Paris Saint-Germain, waar een bekende van Suárez rondloopt.

De aanvaller van Inter Miami krijgt zondag te maken met Luis Enrique, met wie hij in 2015 de Champions League veroverde. Suárez is louter lovend over de trainer die met de Franse grootmacht onlangs de belangrijkste Europese clubprijs veroverde.

''Voor mij zijn Luis Enrique en Oscar Tabárez bij het nationale team van Uruguay de belangrijkste coaches die ik in mijn carrière heb gehad'', wordt Suárez n afloop van het gelijkspel tegen Palmeiras geciteerd door onder meer Marca.

De routinier van Inter Miami weet hoe sterk het team van Luis Enrique is. ''We weten hoe moeilijk het is om tegen de Champions League-winnaar te spelen en dat het heel moeilijk zal worden. Maar we hebben de kwaliteiten om het PSG lastig te maken.''

''We moeten ervoor zorgen dat we weinig fouten maken. Want we weten dat PSG die fouten zal afstraffen'', aldus Suárez, die daarna een vergelijking trekt tussen de Luis Enrique die hij meemaakte bij Barcelona en de trainer die nu voor de groep staat bij PSG.

''Naarmate de jaren verstrijken, ontwikkelen en verbeteren coaches dingen. Ik weet niet wat Luis Enrique dagelijks voor werk verzet, maar hij is zeker geëvolueerd als trainer. Hij bestudeert de tegenstander, de spelers en hun eigenschappen grondig'', is de voormalig topschutter van Barcelona zeer onder de indruk van de ontwikkeling die zijn oude trainer heeft doorgemaakt.

''Het is een coach die me enorm heeft beïnvloed. Ik had een competitief DNA, maar hij heeft dat nóg meer in me gebracht. Hij leerde me hoe ik me moest bewegen in een ruimte in een rol die ik niet gewend was. Ik moest de ruimte in het strafschopgebied afdekken, druk zetten, allemaal dingen die ik niet goed kende. Op persoonlijk vlak is mijn relatie er een van enorm respect en bewondering voor wat hij voor ons heeft gedaan'', aldus de dankbare aanvaller.