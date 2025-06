Denzel Dumfries: 'Als we beiden gestopt zijn, gaan we samen een drankje doen'

Denzel Dumfries vocht verhitte duels uit met Theo Hernández en dreef zelfs de spot met de linksback van AC Milan op het kampioensfeest van Inter in 2024. De rivaliteit lijkt bekoeld te raken, daar Hernández op weg is naar Al-Hilal uit de Saudi Pro League.

Dumfries hield vorig jaar een spandoek omhoog met daarop een afbeelding van Hernández, die als hond aan de lijn werd gehouden door de Nederlander. De vleugelflitser van Inter bood hier later zijn excuses voor aan.

''Het waren geweldige gevechten en ik hoop dat er nog meer zullen volgen. Misschien zelfs wel met de nationale ploeg'', opent Dumfries in een uitgebreid interview met La Gazzetta dello Sport.

Dumfries koestert ondanks de soms intense rivaliteit geen wrok richting Hernández. ''Het is leuk en ook wel spannend. We hebben ervan genoten, net als de supporters. Het hoort bij het spelletje. Als we beiden gestopt zijn met voetbal, gaan we samen een drankje doen. Als hij dat ook wil tenminste.''

Dumfries kwam op 10 juni voor het laatst in actie, toen het Nederlands elftal met 8-0 won van Malta in de WK-kwalificatiereeks. Hij werd in die wedstrijd voortijdig naar de kant gehaald door Ronald Koeman.

De onvermoeibare rechtspoot neemt bewust gas terug, om zo fris en opgeladen aan het nieuwe seizoen te kunnen beginnen. ''Ik had wat pijntjes na de duels met Oranje en wilde geen enkel risico nemen. Aan het einde van het seizoen ben je altijd extra vermoeid'', zo legt Dumfries uit.

Dumfries miste dan ook de eerste twee duels van Inter op het WK voor clubs. De verwachting is dat hij donderdag zijn rentree maakt in de laatste groepswedstrijd tegen River Plate.