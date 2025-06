Real Madrid-ster Kylian Mbappé belandt in ziekenhuis, verliest vijf kilo en ziet er dan compleet anders uit

Kylian Mbappé is geveld door een virus en is daarom naar schatting maar liefst vijf kilo afgevallen, zo bericht de Spaanse krant MARCA. Op sociale media is over het gewichtsverlies van de Real Madrid-ster met verbazing gereageerd.

De Koninklijke deelde maandag beelden van de training in de Verenigde Staten en fans waren blij om te zien dat Mbappé weer terug te zien was in die video's. Dat was namelijk even geleden.

De aanvaller was namelijk serieus ziek en deed om die reden ook niet mee tijdens de eerste twee duels met Al-Hilal (1-1) en Pachuca (3-1 winst) tijdens het WK voor Clubs. MARCA weet dat de Fransman vijf dagen geleden zelfs in het ziekenhuis belandde door de opgelopen virusinfectie.

"Het virus heeft zijn tol geëist op het lichaam van Mbappé", schrijft de Spaanse sportkrant dinsdag op basis van de trainingsbeelden en eigen informatie.

"Het medische team van Real Madrid schat in dat de aanvaller tussen de vier en vijf kilo is afgevallen als gevolg van het virus, een aanzienlijk gewichtsverlies voor de atleet die normaliter zo'n 75 kilo weegt."

MARCA vermoedt echter dat Mbappé nog niet op tijd klaargestoomd zal zijn om mee te doen aan het derde WK voor clubs-duel van Real Madrid. De Spaanse grootmacht neemt het vrijdag op tegen RB Salzburg.

Zelf plaatste de voetballer ook beelden van de trainingssessie op Instagram. "Back at it", begeleidt de steraanvaller de foto van tekst.