Wout Weghorst met de grond gelijk gemaakt: ‘Het is één groot toneelstuk. Het is een narcist’

Leon ten Voorde heeft keihard uitgehaald naar Wout Weghorst. De kersverse aanwinst van Ajax leek in eerste instantie op weg naar FC Twente, maar toen de Amsterdammers zich bij hem meldden, was de keuze snel gemaakt. In de podcast De Ballen Verstand heeft de journalist van Tubantia geen goed woord over voor Weghorst.

Donderdag presenteerde Ajax dan eindelijk Weghorst, nadat zijn komst al enige tijd in de pijplijn had gezeten. De Amsterdammers betaalden een niet nader genoemd bedrag aan Burnley, waarmee ze de vierde (!) centrumspits aan hun selectie toevoegden. Weghorst tekende een tweejarig contract in de Johan Cruijff ArenA.

Eerder liet Weghorst nog weten dolgraag naar Twente te gaan, al noemde hij later Ajax weer de grootste club van Nederland. Zijn zaakwaarnemer Simon Cziommer liet in gesprek met Voetbal International nog weten dat het een droom was van Weghorst om ooit voor Twente te spelen.

Zondagochtend liet Jan Streuer, die technisch directeur van Twente Arnold Bruggink ondersteunt, weten dat er deze zomer veel contact is geweest tussen Twente en Weghorst. Maar vanaf het moment dat Ajax zich had gemeld bij de 32-jarige spits uit Borne, was de keuze snel gemaakt. Weghorst liet deze week na de bekendmaking van de transfer weten altijd al fan te zijn geweest van Ajax, wat tot verbazing leidde in Enschede.

“Ik heb wel aan de media-afdeling van FC Twente gevraagd of er ooit ene W. Weghorst een seizoenkaart op VAK-P heeft gehad”, begint Ten Voorde in de podcast. “Dat hij voor Ajax kiest, daar hebben ze bij Twente niet zoveel problemen mee. Maar wat ze wel echt vinden is dat je niet met droge ogen kunt zeggen dat je altijd van Twente gedroomd hebt.”

“Dus houd op met die onzin. Het is gewoon verschrikkelijk”, vervolgt Ten Voorde. “NEO (de amateurclub van Weghorst, red.) heeft de helft van het complex te danken aan Weghorst en al zijn transfers, maar als Twentse club schaam je je inmiddels bijna dood voor je eigen pupil. Ik zou de helft van het complex teruggeven aan de Bornse gemeenschap.”

De eerste momenten van Weghorst in de Johan Cruijff ArenA leiden tot ergernis bij Ten Voorde. “Als jij iets doet waar je moeder trots op is, of ik doe iets waar mijn moeder trots op is, dan geef je elkaar een knuffel in de woonkamer, waar niemand bij is. Maar nee, de camera’s erbij en dan zit die pa er ook nog achter. Het is echt verschrikkelijk. Het is één groot toneelstuk. Het is een narcist”, besluit Ten Voorde.