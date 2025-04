Hwang: 'Hij is de allerbeste op training van Feyenoord, veel beter dan ik'

Hwang In-beom is dolblij met zijn rentree voor Feyenoord tegen Fortuna Sittard. Mede dankzij de inbreng van de Zuid-Koreaanse middenvelder, die in de rust inviel voor de tegenvallende Ramiz Zerrouki, wist Feyenoord de moeizame wedstrijd te winnen. Hwang blijft er zelf na afloop bescheiden onder voor de camera van ESPN.

Hans Kraay junior vindt dat de invalbeurt van Hwang belangrijk was voor Feyenoord. "Ik denk niet dat ik het verschil heb gemaakt", reageert Hwang. "Ik zag vanaf de bank wel dat het in de eerste helft niet zo goed ging. We hebben het verschil daarna gemaakt als team. Dat is voor mij het verschil tussen de eerste helft en de tweede helft."

Hwang miste de wedstrijd tegen AZ (0-1 winst) door een blessure. "Ik ben heel blij om terug te zijn op het veld, om te doen waar ik het meest van houd." Hwang versnelde volgens Kraay junior de opbouw van Feyenoord. "Ik kom graag aan de bal, hoewel ik veel fouten maakte deze wedstrijd. Als nummer 6 is het belangrijk om verbonden te zijn met mijn teamgenoten."

Hwang werkt sinds februari samen met hoofdtrainer Robin van Persie. "Ik was groot fan van hem bij Manchester United", onthult de middenvelder. "Ik heb hem vaak zien spelen. Mensen hebben het vaak over zijn kwaliteiten als afmaker, maar wat ik het meest indrukwekkend vindt is zijn eerste aanraking."

"Zelfs nu nog heeft hij de beste techniek op de training bij ons. Het was geweldig om hem te zien spelen en het is een eer om door hem gecoacht te worden."

Hans Kraay junior zegt dat Hwang en Van Persie dat dan gemeen hebben: "Jullie hebben allebei een fantastische aanname." Hwang lacht: "Nee, hij is veel beter dan ik."

Van Persie heeft volgens Hwang in de korte tijd dat hij nu trainer van Feyenoord is al veel impact gemaakt. "Bijvoorbeeld tactisch, in de manier waarop we voetballen. Hij heeft aandacht voor de kleine details."

"We moeten bijvoorbeeld de kleedkamer schoonmaken. We moeten respectvol zijn voor de schoonmaakdames, voor alle medewerkers eigenlijk. Mensen denken dat dat niet over voetbal gaat, maar daar begint het wel. Zo kun je beter worden als team. Zowel op als buiten het veld helpt hij ons enorm."