Noa Lang duikt op bij oude club: 'Ik kom weer naar huis'

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Noa Lang, die even terugkeert bij zijn oude club.

Lang is zondagmiddag aanwezig bij Club Brugge – KRC Genk, zo maakt de Belgische club bekend via de officiële kanalen. De PSV’er zal ook de aftrap van het duel verrichten.

“Beste supporters, zondag kom ik weer naar huis en zal ik de aftrap verrichten voor de wedstrijd tegen Genk. Het is een wedstrijd waarin we de ploeg naar de drie punten moeten schreeuwen. Ik hoop dat jullie in vorm zijn, zoals jullie altijd waren toen ik er ook speelde. Ik heb er heel veel zin in en tot zondag. Groetjes, Noa.”

Lang speelde tussen 2021 en 2023 voor Club, dat zes miljoen euro voor hem betaalde aan Ajax. De rechtspoot speelde 125 wedstrijden voor de Belgen, waarin hij goed was voor 38 goals en 34 assists. Lang won twee landstitels en twee Super Cups bij Club.