Wout Weghorst is de absolute held en bezorgt Ajax met twee goals zwaarbevochten zege

Ajax heeft zondagavond een zwaarbevochten overwinning geboekt in de Eredivisie. Op bezoek bij NEC Nijmegen wisten de Amsterdammers een 1-2 zege uit het vuur te slepen dankzij een dubbelslag van Wout Weghorst. Met de drie punten op zak profiteert Ajax maximaal van het verlies van FC Utrecht tegen PSV (2-5), want de ploeg van trainer Francesco Farioli klimt naar de twee plek op de ranglijst.

Farioli koos ervoor om veel nieuwe spelers de kans te geven. Onder meer Ahmetcan Kaplan, Branco van den Boomen en Kristian Hlynsson verschenen aan de aftrap. Brian Brobbey maakte geen deel uit van de wedstrijdselectie en hij werd in de spitspositie vervangen door Weghorst.

Ajax begon zeer zwak aan de wedstrijd en kreeg in de openingsfase al enkele grote kansen om de oren. Onder anderen Koki Ogawa en Kodai Sano verzuimden hun respectievelijke mogelijkheden te verzilveren. In de dertiende speelminuut was het wél raak voor NEC.

Devyne Rensch stond niet goed te verdedigen en werd voorbij gesprint door Basar Önal. De inzet van de linksbuiten werd vervolgens gekeerd door doelman Remko Pasveer, maar Sontje Hansen stond op de juiste plek om uit de rebound af te ronden: 1-0.

Twee minuten na de openingstreffer kwam Ajax vrij onverwachts al met het antwoord. Na fraai voorbereidend werk van Kenneth Taylor schoof Weghorst de 1-1 binnen. Nadien bleef NEC de bovenliggende partij, maar Ajax slaagde erin met een gelijke tussenstand te gaan rusten.

In de tweede helft kwam Ajax plotseling op voorsprong. Wederom wist Taylor vanaf de linkerkant Weghorst voor het doel te vinden, waarna de spits op koelbloedige wijze de 1-2 binnentikte. Nadien werd de druk op het doel van Pasveer verder opgevoerd.

Eerst bracht Pasveer redding op een schot van Brayann Pereira, terwijl het Ogawa vervolgens ontbrak aan scherpte in de afronding. Tien minuten voor tijd kopte Dirk Proper op de lat uit een hoekschop en Sami Ouaissa kreeg de bal in de herkansing evenmin over de doellijn. Ajax trok de 1-2 voorsprong uiteindelijk over de streep.