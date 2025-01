Wout Weghorst: 'Ik heb tegen Brian Brobbey gezegd dat hij een transfer moet maken'

Wout Weghorst heeft gereageerd op de geruchten rondom een vertrek van Brian Brobbey bij Ajax. De 32-jarige aanvaller dolde met zijn collega-spits. "Ik heb gezegd dat het hele mooie clubs zijn", zegt hij grijnzend bij Ajax TV.

Brobbey wordt de laatste dagen continu in verband gebracht met een transfer. De aanvalsleider zou begeerd worden door West Ham United, dat nog wel aanhikt tegen de transfersom waar Ajax op mikt.

De Amsterdammers hopen op een bedrag van dertig miljoen euro, dat met bonussen nog eens met vijf miljoen euro kan oplossen. Naast Brobbey heeft Francesco Farioli ook nog de beschikking over Weghorst en Chuba Akpom.

Weghorst kreeg de geruchten rondom Brobbey mee en had het er met zijn ploeggenoot over. Als hij door de clubkanalen geconfronteerd wordt met de belangstelling voor zijn teamgenoot, begint hij te glimlachen.

"Ik heb gezegd dat het hele mooie clubs zijn", lacht de spits. In het verleden heeft Weghorst meermaals aangegeven moeite te hebben met zijn reserverol in het roulatiebeleid van Farioli.

"Ik heb gezegd dat hij het absoluut moet doen", vervolgt hij lachend. "Nee, dat is gekscherend. We zaten samen in het vliegtuig terug en toen kwam alles online. Ik zat achter hem en zei: dat moet je doen."

Dan geeft Weghorst iets serieuzer antwoord. "Het gebeurt, dat is inherent aan voetbal. In een transferperiode speelt dat en komt dat op bij verschillende personen, dus ook bij hem. Dat hoort erbij", besluit de ervaren spits.