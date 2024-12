Wout Weghorst deelt live op televisie 'primeurtje': 'Ik heb geluk gehad'

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Wout Weghorst, dievoor de vierde keer vader is geworden.

"Primeurtje", vertelt Weghorst bij Viaplay, waar hij te gast is als analist bij het WK Darts. "Ik ben weer papa geworden. De vierde meid, ik heb geluk gehad", lacht de spits.

Weghorst en zijn partner Nikki van Esch hoopten vurig op nog een meisje. "In het begin maakte dat ons helemaal niets uit. We wisten het ook niet, dus het was bij de eerste en tweede echt een verrassing."

"Mijn vriendin en ik zijn al heel lang samen, vanaf de middelbare school. Ik heb ook altijd gezegd dat ik een groot gezin zou willen, en het liefst allemaal meiden. Wat ik zei: ik heb geluk gehad." Zijn jongste dochter heet Wies. Juul (2018), Lucie Mary Jo (2020) en Daantje Suze Mary (2022) gingen haar voor.