Jan Boskamp ziet ineens totale verandering bij Robin van Persie: 'Daar krijg ik het schijt van'

Robin van Persie heeft sinds zijn komst bij Feyenoord dit seizoen maar één doel voor ogen: derde worden in de Eredivisie. Jan Boskamp ziet hoe de houding van de 41-jarige trainer compleet is veranderd, zo laat hij weten in de podcast Boskamp & Kleine Gijp.

Nicky van der Gijp drukt Boskamp op het feit dat Feyenoord onder Van Persie continu de ploeg is met minder balbezit. “We hebben drie jaar onder Arne Slot gevoetbald, met dominant voetbal, hoog drukzetten… Dan nemen we Van Persie aan en wat blijkt: we zakken met zijn allen in.”

Boskamp lijkt het vooralsnog niet erg te vinden. “Robin is helemaal veranderd, haha. Hij doet heel rustig aan, hij lacht en noem maar op. Maar misschien denkt hij wel wat anders”, suggereert Boskamp.

Boskamp ziet ook hoe Van Persie tegenwoordig omgaat met de media. “Hij is ook ineens poeslief naar Van Hooijdonk. Daar krijg ik het schijt van, dat is niet echt. Ook zie je dat hij zijn spelers niet afvalt. Hij is daar bewust mee bezig.”

“Hij moet nu nog vier wedstrijden. Het is afwachten wat er gaat gebeuren. Volgend seizoen is het de groep van Van Persie. Dan krijg je wel weer de Van Persie die leuk wil gaan voetballen.”

“Nu heeft hij al bij zichzelf de druk opgelegd toen hij tekende: we moeten minimaal derde worden. Dat heeft Pascal Bosschaart tussendoor ook heel goed gedaan. Maar Van Persie heeft zich direct helemaal aangepast.”

Feyenoord staat momenteel op die gewenste derde plaats in de Eredivisie, die aan het einde van het seizoen recht geeft op een plek in de voorronde van de Champions League. De Rotterdammers hebben nu evenveel punten als FC Utrecht, al heeft de ploeg van Van Persie nog een wedstrijd te goed.