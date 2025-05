Micah Richards loopt plots tv-studio uit na opmerking van Denzel Dumfries tijdens live-interview

Denzel Dumfries was woensdagavond goedgehumeurd na FC Barcelona – Inter. De 29-jarige back was goed voor twee goals en een assist in Spanje en werd uitgeroepen tot Man of the Match. Dumfries stond na afloop CBS Sports te woord en nam daar Micah Richards in de maling.

“Denzel, ik ben de laatste jaren af en toe Denzel Washington genoemd. Ik wil graag weten of jij naar Denzel Washington vernoemd bent”, steekt de Engelsman lachend van wal.

“Ja, dat klopt”, antwoordt Dumfries. Dat antwoord wordt met gejuich ontvangen in de studio. “Ik heb nog één laatste vraag voordat je gaat”, zegt Richards. “Wat vind je van onze show? Kijk je weleens?”

“Natuurlijk kijk ik weleens. Hoe jullie het doen is leuk en er is altijd een goede vibe. Het is een hele leuke show”, zegt Dumfries. “Je weet wat er dan gaat komen, Denzel. Wie is je favoriet?”, vraagt Richards.

“Oh, dat is lastig. Jij! Jij bent mijn favoriet”, zegt de Nederlander tegen de tv-persoonlijkheid, die dan losgaat. “Denzel, ik hou van je!”

“Maar onthoud wat Marcus (Thuram, red.) zei, hè”, aldus Dumfries. “Je maatpak is een beetje te klein.” Richards loopt dan de studio uit, terwijl zijn tafelgenoten helemaal stukgaan. “Ik maak een grapje! Ik maak een grapje, vriend! Nee, waar ga je heen?”, zegt Dumfries lachend.